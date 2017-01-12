الهولندي كومان يشجع ميسي على تحطيم رقمه القياسي

انضم الهولندي رونالد كومان، مدرب إيفرتون الإنجليزي انضم إلى قوافل المادحين للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة، مطالبا إياه بتسجيل هدف جديد من الركلات الثابتة، لكسر الرقم القياسي له مع النادي الكتالوني.

وطبقا للإحصائيات الصادرة عن برشلونة، سجل كومان 26 هدفا من ركلات ثابتة مرتديا قميص النادي الأسباني،وهو العدد الذي وصل إليه قائد المنتخب الأرجنتيني بعد هدفه الرائع في شباك أتلتيك بيلباو، في المباراة، التي فاز فيها فريقه يوم الأربعاء 3 - 1 في إياب دور الستة عشر من بطولة كأس ملك أسبانيا.

ويتبقى لميسي هدفا وحيدا ليصبح اللاعب الأفضل في تاريخ برشلونة تنفيذا للركلات الثابتة.

وقال كومان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": أهنئك يا ليو بتسجيل 26 هدفا من الضربات الثابتة، أمامك هدف واحد لكسر الرقم القياسي.