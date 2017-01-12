باييت يتمرد على ويست هام ويطلب الرحيل عن الفريق

أعلم لاعب الوسط الدولي الفرنسي ديميتري باييت إدارة فريقه وسيت هام يونايتد الانجليزي لكرة القدم بأنه يرغب بالرحيل عن صفوف الفريق، وذلك بحسب ما كشف مدربه الكرواتي سلافن بيليتش يوم الخميس.

ويدافع باييت (29 عاما) عن ألوان ويست هام منذ عام 2015 بعدما انتقل إليه من مرسيليا مقابل مبلغ قدر بـ10,7 ملايين جنيه إسترليني وقدم أداء جيدا في موسمه الأول مع النادي اللندني بتسجيله 12 هدفا مع 12 تمريرة حاسمة.

لكن تقهقر ويست هام في المركز الثالث عشر بعد مرور 20 مرحلة على الدوري الممتاز، دفع لاعب الوسط الدولي إلى التقدم بطلب الرحيل وسط تقارير تتحدث عن رغبته بالعودة الى مرسيليا.

وأكد بيليتش في مؤتمر صحافي رغبة اللاعب بالرحيل، قائلا: قلنا بأننا لا نريد بيع أفضل لاعبينا، إلا ان ديميتري باييت لا يريد اللعب معنا. ولذلك سنبيعه.

واستبعد باييت عن تمارين ويست هام ولن يشارك مع الفريق في مباراة السبت ضد الجار كريستال بالاس في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الممتاز.