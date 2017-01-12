برشلونة يتجاوز عقبة بلباو بثلاثية

المصدر: مدريد - د ب أ

أفسد المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مغامرة أتلتيك بلباو وقاد فريق برشلونة لدور الثمانية ببطولة كأس ملك أسبانيا لكرة القدم، بعدما قاد برشلونة للفوز على ضيفه بلباو 3 - 1 اليوم الأربعاء في إياب دور الستة عشر للمسابقة.

وأطاح ريال سوسييداد بمضيفه فياريال من المسابقة بعدما انتزع تعادلا ثمينا 1 - 1 معه اليوم كما أطاح فريق ألكوركون بمضيفه قرطبة بعدما تغلب عليه اليوم 2 / 1 فيما تأهل ديبورتيفو ألافيس لدور الثمانية بالتعادل 1 - 1 مع ضيفه ديبورتيفو لاكورونا في مباراة الإياب اليوم.

وعلى استاد "كامب نو" في برشلونة ، أفلت الفريق الكتالوني من كمين ضيفه بلباو وانتزع فوزت غاليا 3 - 1 ليتأهل إلى دور الثمانية بالفوز 4 - 3 في مجموع المباراتين بعدما فاز بلباو 2 - 1 على ملعبه ذهابا.

ويدين برشلونة بالفضل في هذا الفوز إلى ثلاثي الهجوم الناري، والمكون من الأرجنتيني ميسي والأوروجوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار حيث سجل كل منهم هدفا وساهم بقدر هائل في الفوز الرائع ليتقدم برشلونة خطوة مهمة في رحلة الدفاع عم لقبه بالمسابقة.

وأنهى برشلونة، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز باللقب الشوط الأول لصاله بهدف سجله سواريز في الدقيقة 36 .

وفي الشوط الثاني، سجل نيمار الهدف الثاني لبرشلونة من ضربة جزاء في الدقيقة 48 ولكن إنريك سابوريت وجه لطمة قوية لبرشلونة في الدقيقة 51 عندما سجل هدف تجديد الأمل لبلباو.

ورغم هذا ، ارتدى ميسي ثوب الإنقاذ في الدقيقة 78 وسجل الهدف الثالث لبرشلونة لينقذ الفريق من خوض الوقت الإضافي ويقود حامل اللقب إلى دور الثمانية.

وبدا التوتر واضحا على أداء برشلونة في بداية المباراة رغم استحواذه الواضح على الكرة حيث افتقدت محاولات الفريق الهجومية للفعالية في مواجهة الدفاع المنظم من بلباو خاصة مع استعجال برشلونة في محاولة لهز الشباك مبكرا.

وكاد الأوروجوياني لويس سواريز مهاجم برشلونة يفتتح التسجيل في الدقيقة 15 من أول فرصة خطيرة حقيقية لبرشلونة ولكن الدفاع تدخل في الوقت المناسب وأبعد الكرة.

واصل برشلونة محاولاته وكثف ضغطه الهجومي في الدقائق التالية مما أسفر عن هدف سجله سواريز في الدقيقة 26 اثر تمريرة متقنة من نيمار ولكن حامل الراية أشار لوجود تسلل فيما أظهرت الإعادة التلفزيونية عدم وجود تسلل.

وأثار جوركا إيرايزوز حارس مرمى بلباو سخط جماهير برشلونة ضده بسبب تعمده إضاعة الوقت فيما اكتفى الحكم بتحذيره شفهيا.

ولكن الحكم لم يتردد بعدها في إنذار خافيير إتشيتا لاعب بلباو في الدقيقة 28 للخشونة مع نيمار كما انذر الفرنسي صامويل أومتيتي نجم برشلونة في الدقيقة 30 للخشونة مع ميكيل بالينزياجا وسط توتر أعصاب لاعبي الفريقين.

وحصل نيمار على ضربة حرة خارج قوس منطقة الجزاء في الدقيقة 32 ولكن ميسي سددها عاليا.

وأسفر ضغط برشلونة أخيرا عن هدف التقدم الذي سجله سواريز في الدقيقة 36 ليمنح زملاءه كثيرا من الثقة.

وجاء الهدف اثر هجمة خطيرة لبرشلونة وتمريرة عرضية نموذجية لعبها نيمار من الناحية اليسرى وقابلها سواريز بتسديدة مباشرة رائعة إلى اخل المرمى على يمين الحارس.

ونال الفرنسي إيمريك لابورت إنذارا في الدقيقة 41 للخشونة مع ميسي فيما سدد ميسي الضربة الحرة عاليا أيضا لينتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، لم يمهل برشلونة ضيفه أي فرصة لترتيب أوراقه حيث سجل نيمار الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 48 من ضربة جزاء حصل عليها نيمار بنفسه عندما انطلق بالكرة في الناحية اليسرى واخترق منطقة الجزاء فلم يجد إينيكو بوفيدا مدافع بلباو بدا من إعاقته ليحتسبها الحكم ضربة جزاء.

وسدد نيمار ضربة الجزاء على يمين الحارس الذي استلقى في الناحية الأخرى ليكون الهدف الثاني لبرشلونة.

ولكن بلباو أفسد فرحة برشلونة بالهدف عندما أحرز المدافع إنريك سابوريت هدف تجديد الأمل للضيوف في الدقيقة 51 .

وجاء الهدف اثر هجمة سريعة لبلباو استغل خلالها التراخي في دفاع برشلونة حيث مرر إيناكي وليامز الكرة عرضية من الناحية اليمنى وارتقى لها سابوريت عاليا وقابلها بضربة رأس رائعة وقوية دون أي مضايقة من مدافعي برشلونة لتسكن الكرة المرمى وتصعب من مهمة برشلونة الذي أصبح مطالبا بهز شباك منافسه وعدم اهتزاز شباكه.

وأثار الهدف حفيظة لاعبي برشلونة الذين اندفعوا في الهجوم حيث أثار نيمار وميسي إزعاجا مستمرا مدافعي بلباو ولكن محاولاتهم لم تثمر.

وتلاعب خوردي ألبا بدفاع بلباو في الدقيقة 61 ثم سدد الكرة قوية بيمناه من داخل منطقة الجزاء ولكن في يد الحارس.

وسدد نيمار كرة قوية زاحفة من خارج منطق الجزاء في الدقيقة 63 ولكن في يد الحارس أيضا.

كما تلاعب سواريز بدفاع بلباو في الدقيقة 69 ثم سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء ولكنها مرت خارج القائم الأيسر مباشرة.

وواصل برشلونة ضغطه الهجومي بحثا عن هدف ينقذه من الوقت الإضافي.

وحصل سواريز على ضربة حرة على حدود قوس منطقة الجزاء في الدقيقة 77 .

وسدد ميسي الضربة الحرة في زاوية صعبة على يسار الحارس لترتطم الكرة بالقائم وتتهادى داخل المرمى في الدقيقة 78 معلنة عن الهدف الثالث للفريق.

وكاد نيمار يحسم المباراة تماما في الدقيقة 81 عندما تلاعب بمدافعي بلباو بمهارة فائقة داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة رائعة وهو على بعد خطوتين من المرمى ولكنها مرت خارج القائم مباشرة.

وكثف بلباو من هجومه في الدقائق الأخيرة من المباراة بغية خطف هدف التأهل ولكن سواريز كاد يسجل الهدف الرابع لبرشلونة قبل نهاية اللقاء بالفوز الثمين لبرشلونة.

واستفاد سوسييداد من فوزه 3 - 1 على ملعبه ذهابا ليتأهل بالفوز 4 - 2 في مجموع المباراتين.

وكان سوسييداد هو البادئ بالتسجيل عن طريق ميكيل أويارزابال في الدقيقة 16 ولكن روبرتو سوريانو سجل هدف التعادل لفياريال في نهاية الشوط الأول.

ومع انتهاء الشوط الأول بالتعادل، كثف فياريال هجومه في الشوط الثاني لكنه فشل في اختراق الدفاع المنظم لسوسييداد.

وشهدت الدقيقة قبل الأخيرة من المباراة طرد نيكولا سانسوني لاعب فياريال بسبب الخشونة وسط توتر أعصاب لاعبي فياريال في نهاية اللقاء.

واستغل ديبورتيفو لاكورونا النقص العددي في صفوف مضيفه ألافيس بعد طرد تيو هيرنانديز في الدقيقة 48 لنيله الإنذار الثاني في المباراة وانتزع لاكورونا التعادل 1 - 1 ولكن هذا لم يكن كافيا حيث سبق لفريق ألافيس أن تعادل 2 - 2 على ملعب لاكورونا ذهابا ليتأهل ألافيس إلى دور الثمانية بفضل هز الشباك بشكل أكبر خارج ملعبه رغم تعادل الفريقين 3 / 3 في مجموع المباراتين.

وأنهى ألافيس الشط الأول لصالحه بهدف نظيف سجله إدجار مينديز في نهاية الشوط ثم تعادل أليخاندرو أريباس لديبورتيفو لاكورونا في الدقيقة 63 .

وعانى ألافيس كثيرا لانتزاع بطاقة التأهل لدور الثمانية لكنه نال المكافأة في النهاية بالعبور إلى دور الثمانية.

وفي مباراة أخرى اليوم، فاز ألكوركون على مضيفه قرطبة بهدفين سجلهما ديفيد رودريجيز وإيفان أليخو في الدقيقتين 50 و68 مقابل هدف سجله الإيطالي فيدريكو باوفاكاري في الدقيقة التاسعة ليتأهل ألكوركون بالفوز 2 - 1 في مجموع المباراتين بعد تعادل الفريقين سلبيا في مباراة الذهاب.

وبهذا، أصبح ألكوركون هو الممثل الوحيد لدوري الدرجة الثانية في دور الثمانية بمسابقة الكأس كما سيخوض الفريق دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخه.