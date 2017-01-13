كونتا تتوج بلقب بطولة سيدني للتنس

توجت البريطانية، جوانا كونتا، بلقب بطولة سيدني الأسترالية للتنس، بعدما تغلبت على البولندية أجنيسكا رادفانسكا 6 - 4 و6 - 2 الجمعة في المباراة النهائية للبطولة.

وباتت كونتا أول بريطانية تحرز لقب البطولة منذ عام 1983 حين توجت بها جو دوري، وقد رفعت المصنفة العاشرة على العالم رصيدها إلى لقبين على مستوى البطولات التابعة لرابطة لاعبات التنس المحترفات، حيث أحرزت بطولة ستانفورد في 2016 .

وثأرت كونتا اليوم لهزيمتها أمام رادفانسكا في بطولة بكين في الخريف الماضي، وقد حسمت بذلك صعودها إلى المركز التاسع في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته التي تصدر يوم الاثنين المقبل مع انطلاق منافسات أستراليا المفتوحة أولى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى.

واحتاجت كونتا 25 عاماً، إلى 82 دقيقة للتغلب على رادفانسكا المصنفة الثانية للبطولة والتي توجت بلقبها مرة واحدة من قبل.

وفي فئة الرجال، تلقى الصربي فيكتور ترويتشكي الهزيمة الأولى له في البطولة منذ عام 2012 حيث تغلب عليه جيل مولر لاعب لوكسمبورغ والمصنف السادس للبطولة 6 - 3 و7 - 6 (8 / 6) في الدور قبل النهائي.

وقضى مولر، المصنف السادس للبطولة، بذلك على آمال ترويتشكي المصنف الثالث للبطولة في التتويج بلقبها للموسم الثالث.

ويلتقي مولر 33- عاما، في النهائي مع البريطاني دانيال إيفانز الذي تغلب في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي على الروسي أندريه كوزنيتسوف 6 - 2 و3 - 6 و6 - 3 .

وقال إيفانز الذي يمكنه إهداء بريطانيا اللقب الثاني في البطولة الحالية غدا السبت، علما أنه لم يلتق مولر من قبل "أنا سعيد للغاية بالطريقة التي لعبت بها".

وأضاف: "كان علي الكفاح خلال المجموعة الثالثة. أنجزت المهمة، أشعر بالإجهاد ولكنني سعيد للغاية".

ويتطلع مولر إلى التتويج بلقبه الأول على مستوى البطولات التابعة لرابطة لاعبي التنس المحترفين، حيث صعد إلى النهائي خمس مرات سابقة لكنه خسر في المرات الخمس.

وقال مولر، الذي لم يسبق له تجاوز الدور الثالث ببطولة أستراليا المفتوحة، لكنه خاض اليوم الدور قبل النهائي ببطولة سيدني للموسم الثالث على التوالي "لدي شعور رائع، عندما جئت إلى هنا لم أكن أتوقع أن أقدم الكثير بعد مستواي المتواضع في برزبين، فلم أكن أشعر بحال جيد في البداية".

وأضاف: "كنت أتوقع خوض مباراة واحدة أو مباراتين قبل أستراليا المفتوحة، لكنني وصلت إلى النهائي وهو ما يمنحني شعورا رائعا".