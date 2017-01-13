كونتي: سنعود للانتصارات عبر بوابة "البطل"

أكد أنطونيو كونتي، مدرب تشيلسي، أن فريقه مطالب بالعودة لطريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي، عندما يحل ضيفا على ليستر سيتي حامل اللقب غداً السبت.

وأنهى تشيلسي عام 2016 معادلا الرقم القياسي بالفوز في 13 مباراة متتالية في الدوري، لكنه خسر 2-صفر أمام توتنهام هوتسبير في بداية العام الجديد.

أما ليستر فيمر بفترة سيئة في الدوري هذا الموسم، ويحتل المركز 15 بفارق 28 نقطة عن المتصدر تشيلسي.

وأضاف كونتي في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة: "مباراة ليستر مهمة جدا لنا لاستعادة الانتصارات، ليستر بطل الموسم الماضي ويملك العديد من اللاعبين المتميزين، لقد أبهروني".

وكال كونتي المديح لمواطنه كلاوديو رانييري مدرب ليستر والفائز مؤخرا بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2016 من الاتحاد الدولي "الفيفا".

وتابع: "رانييري مدرب رائع وشخص عظيم، أنا فخور بمعرفته ونتناقش في بعض الأمور أحيانا، قام بعمل مذهل في الموسم الماضي، أعرفه منذ كان في ايطاليا وتميز في تشيلسي وفالنسيا".

ونفى كونتي رحيل القائد جون تيري عن الفريق في فترة الانتقالات الحالية، بعدما تكهنت وسائل إعلام بريطانية بانضمامه لبورنموث لفترة محدودة.