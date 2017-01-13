مدريد وبرشلونة أمام عقبتي سلتا فيغو وسوسيداد

المصدر: برشلونة - د ب أ

جنبت قرعة بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم العملاقين ريال مدريد وبرشلونة، مواجهة بعضهما بعضا في دور الثمانية، لكن كل منهما سوف يواجه اختبارا صعبا حيث يلتقيان سيلتا فيغو وريال سوسييداد، على الترتيب.

وطبقا للقرعة التي أجريت الجمعة، يحل برشلونة ضيفا على سوسييداد في مباراة الذهاب بملعب "سان سيبستيان" الذي شكل عقبة أمام الفريق الكتالوني أكثر من مرة في الأعوام الأخيرة.

أما ريال مدريد فيستضيف في مباراة الذهاب سيلتا فيغو الذي يحتضن لقاء الإياب على ملعب "بالايدوس".

ويلتقي أتلتيكو مدريد، الذي يدربه المدير الفني دييغو سيميوني، فريق إيبار وتقام مباراة الذهاب على ملعب أتلتيكو.

ويستضيف فريق ألكوركون، المنافس بدوري الدرجة الثانية، مباراة الذهاب أمام ألافيس.

وتقام مباريات الذهاب بدور الثمانية من بطولة الكأس في 17 و18 يناير الجاري، بينما تقام مباريات الإياب يومي 24 و25 من الشهر نفسه.