ريال مدريد يرفض الخسارة ويكتب التاريخ

أكمل ريال مدريد، عقد المتأهلين لدور الثمانية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما انتزع تعادلا مثيرا 3 - 3 من مضيفه إشبيلية في اللحظات الأخيرة في إياب دور الستة عشر للمسابقة مساء الخميس، على ملعب رامون سانشيز بيثخوان (معقل إشبيلية).

واستفاد الريال من فوزه الكبير 3 - صفر في مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين الأسبوع الماضي في معقله (ملعب سانتياغو برنابيو)، ليفوز 6 - 3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وبات الريال بهذا التعادل على موعد مع التاريخ بعدما أصبح أكثر أندية إسبانيا في الحفاظ على سجله خاليا من الهزائم خلال 40 مباراة متتالية، محطما بذلك الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلا باسم غريمه التقليدي برشلونة.

وتقدم إشبيلية بهدف جاء عبر النيران الصديقة بعدما سجل دانيلو لاعب الريال هدفا بالخطأ في مرماه في الدقيقة العاشرة، قبل أن يتعادل الفريق الملكي في الدقيقة 48 عن طريق ماركو أسينسيو بمجهود فردي.

وأعاد ستيفن يوفيتيتش التقدم لأشبيلية مرة أخرى بعدما سجل الهدف الثاني للفريق الأندلسي في الدقيقة 54، ثم أضاف زميله فيسنتي إيبورا الهدف الثالث في الدقيقة .77

ونجح الريال في صنع انتفاضة متأخرة في الدقائق الحاسمة بعدما سجل سيرخيو راموس الهدف الثاني في الدقيقة 83 من ركلة جزاء، فيما تكفل زميله الفرنسي البديل كريم بنزيمه بإدراك التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ومن المقرر أن تتكرر المواجهة بين الفريقين على نفس الملعب يوم الأحد القادم في المرحلة الثامنة عشر ببطولة الدوري.