أليكسس سانشيز يعترف بالتهرب الضريبي

أقر المهاجم التشيلي أليكسس سانشيز، لاعب برشلونة السابق وأرسنال الحالي، بإخفاء زهاء مليون يورو من عائدات حقوق الصور عن سلطات الضرائب خلال الفترة التي لعب فيها في اسبانيا بين 2012 و2013.

وكشف سانشيز عبر رابط فيديو من لندن عن "خطأ في احتساب الضرائب تمت تسويته مع الخزينة الاسبانية"، بحسب مصدر قضائي.

واتهم النجم البالغ من العمر 28 عاما، بالتهرب من دفع ضرائب بقيمة تناهز 984 الف يورو عامي 2012 و2013 حينما كان يدافع عن ألوان برشلونة، وذلك من خلال تحويل عائداته من حقوق الصور إلى شركة تتخذ من مالطا مقرا لها.

وأقر اللاعب بأن حسابات الضرائب التي تقدم بها إلى السلطات عن هذين العامين، لم تشمل ارباحه من الصور، كما انه أخفى عن هذه السلطات، امتلاكه شركة في مالطا اسمها "نبوميديا ترايدينغ ليميتد".

وقد يؤدي اعتراف سانشيز لتغريمه وربما عقوبة سجن مع وقف التنفيذ.

وتشابه قضية سانشيز المخالفة التي ارتكبها زميله السبق خافيير ماسكيرانو، الذي حكم عليه في يناير 2016 بالسجن عاماُ مع وقف التنفيذ، وبغرامة مالية قدرها 815 ألف يورو بسبب تهربه من دفع الضرائب.

واتهمت سلطات الضرائب الإسبانية الأرجنتيني الذي يدافع عن ألوان برشلونة منذ 2010، بعدم كشف جزء مما جناه من حقوق الصور.

وعادة لا تنفذ عقوبات السجن في إسبانيا إذا كانت دون العامين، لاسيما ما إذا كانت المخالفة الأولى من نوعها للمحكوم.