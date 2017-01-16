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بايرن يبقي الهولندي روبن عاماً إضافياً

المصدر: ميونيخ - د ب أ
النجم الهولندي محتفلاً مع روبرت ليفاندوفسكي
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أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني تمديد فترة تعاقده مع النجم الهولندي آريين روبن لمدة عام واحد.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد روبن بنهاية الموسم الجاري لكنه وافق على التمديد ليستمر مع الفريق حتى عام 2018 .

وكان الهولندي الدولي روبن قد انضم إلى بايرن ميونيخ عام 2009 وتوج مع الفريق بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا) خمس مرات ، كما أحرز معه أربعة ألقاب في كأس ألمانيا إلى جانب دوري أبطال أوروبا.

وكان بايرن ميونيخ قد تعاقد يوم الأحد مع المدافعين سيبستيان رودي ونيكلاس شويله ، من هوفنهايم ، لينضما إلى الفريق في الموسم المقبل كما مدد تعاقده مؤخرا مع رافينيا وروبرت ليفاندوفسكي.

ويستأنف بايرن ميونيخ مشواره في البوندسليجا بعد انقضاء الأجازة الشتوية للمسابقة ، بمواجهة فرايبورج يوم الجمعة.

كلمات دالّة

#روبن, #بايرن ميونيخ

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