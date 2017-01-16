توغو تفرض التعادل السلبي على ساحل العاج

المصدر: ليبرافيل - د ب أ

استهل منتخب ساحل العاج حملة الدفاع عن لقب كأس الأمم الافريقية لكرة القدم بالتعادل السلبي مع توغو يوم الاثنين في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة للبطولة التي تستضيفها الجابون.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى مع أفضلية لصالح منتخب ساحل العاج في أغلب الفترات باستثناء آخر ربع ساعة ولكن أي من الفريقين لم ينجح في هز الشباك .

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليقتسما صدارة المجموعة الثالثة مؤقتا انتظارا لما ستسفر عنه مباراة المغرب مع الكونغو الديمقراطية في وقت لاحق

وتوج الأفيال بلقب البطولة الأفريقية عام 1992 بالسنغال بينما فاز بالمركز الثاني في بطولة 2006 بمصر بعد الهزيمة أمام أصحاب الأرض بضربات الجزاء الترجيحية في المباراة النهائية للبطولة كما خسر النهائي في 2012 أمام المنتخب الزامبي ثم استعاد اللقب الغالي في نسخة 2015 بغينيا الاستوائية.

ولم تستطع صقور توغو عبور الدور الأول في البطولة الأفريقية على مدار مشاركاتها الست الأولى في البطولة قبل أن يكسر الفريق هذه القاعدة في البطولة التي استضافتها جنوب أفريقيا عام 2013 والتي شهدت المشاركة السابعة للفريق.

واقتصر رصيد المنتخب التوغولي في نهائيات كأس أفريقيا على 23 مباراة فاز في ثلاث وتعادل في ثمان وخسر 12 مباراة وسجل 17 هدفا فقط مقابل 36 هدفا دخلت مرماه ليظل ضمن الفرق ذات التاريخ المتواضع للغاية على الساحة الأفريقية رغم تأهله سابقا لكأس العالم

والتقى الفريقان أربع مرات من قبل في نهائيات كأس الأمم الأفريقية حيث فاز منتخب الأفيال 3 - صفر في نسخة 1984 وتعادل الفريقان 1 - 1 في 2000 وتعادلا سلبيا في 2002 وفاز منتخب ساحل العاج 2 - 1 في 2013

وبدأت المباراة بفترة جس نبض استمرت لنحو عشر دقائق دون أي فرص حقيقة على المرميين.

وجاءت أول فرصة في المباراة مع حلول الدقيقة العاشرة إثر هجمة سريعة قادها الإيفواري جوناثان كودجيا حيث راوغ أكثر من مدافع ووصل إلى منطقة جزاء توغو لكنه تعثر في التسديد وهو على بعد ست ياردات من المرمى لتصل الكرة سهلة في أحضان الحارس كوسي اجاسا.

وشن منتخب توغو هجمة مباغتة انتهت بتمريرة رائعة من فلويد أييتي إلى فو دو لابا كودجو داخل منطقة الجزاء لكن المهاجم نهضة بركان المغربي فشل في استثمار الكرة .

وكاد منتخب توغو أن يتقدم بهدف في الدقيقة 28 عن طريق ماثيو دوسيفي ولكن سيلفان جبوهو حارس ساحل العاج أنقذ الموقف في الوقت لمنسب.

ورد المنتخب الإيفواري بهجمة سريعة أربكت الدفاعات التوغولية ولكن سيلفان جبوهو نجح في تشتيت الكرة قبل أن تصل لرأس جوناثان كودجيا.

وفرض منتخب ساحل العاج سيطرته على أخر ربع ساعة من الشوط الأول ولكن دون أن يهدد الحارس كوسي اجاسا بشكل مباشر، لينتهي نصف المباراة الأول بالتعادل السلبي.

وبدأ منتخب ساحل العاج الشوط الثاني بنفس الطريقة التي أنهى بها الشوط الأول حيث شن هجوم متواصل على مرمى الخصم ولكن دون فرص حقيقية.

وكاد ويلفريد زاها أن يحرز هدف السبق لمنتخب الأفيال في الدقيقة 57 عبر تسديدة قوية من على خط منطقة الجزاء ولكن الكرة مرت مباشرة فوق الشباك.

وكان بمقدور سالومون كالو أن يفتتح التسجيل لمنتحب الأفيال في الدقيقة 62 عبر ضربة حرة مباشرة من على خط منطقة الجزاء ولكن تسديدته مرت مباشرة من فوق المرمى.

واهدر زاها فرصة جديدة لمنتخب ساحل العاج بعدما تلقى تمريرة طولية من فرانك كيسي حيث ليشق طريقه صوب المرمى ولكن دفاع توغو انقض عليه لحظة تسديدة الكرة.

وأجرى ميشيل دوسييه مدرب منتخب ساحل العاج تغييرين بخروج جين سيري وويلفريد زاها ونزول شيخ دوكوري وويلفريد بوني.

وبمرور الوقت بدأ منتخب توغو يفرض هيمنته على مجريات اللعب ولكن الفريق لم يشكل الخطورة المطلوبة على مرمى الحارس سيلفان جبوهو.

وسنحت فرصة خطيرة لمنتخب توغو لتسجيل هدف السبق قبل عشر دقائق من النهاية بعدما مرر ايمانويل اديبايور الكرة إلى ماثيو دوسيفي داخل منطقة الجزاء ليسدد الأخير كرة عالية (لوب) لكنها مرت مباشرة من فوق المرمى.

واجرى كلود لوروا المدير الفني لمنتخب توغو أولى تغييراته بخروج فو دو لابا كودجو ونزول سيرج أكاكبو، ورد دوسييه بالتغيير الثالث لساحل العاج عبر مشاركة ماكس آلان جاردل على حساب جوناتان كودجيا.

وقبل دقيقتين من نهاية المباراة، كاد سيرج اورييه أن يخطف هدف الفوز لساحل العاج من ضربة رأس مستغلا تمريرة ماكس آلان جاردل لكن الكرة مرت من فوق المرمى مباشرة.