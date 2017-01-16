ثلاثي "MSN" يتفوق على رونالدو وبيل

المصدر: لندن - د ب أ

أظهرت دراسة قام بها مجموعة من الأكاديميين أن البرازيلي نيمار نجم برشلونة الأسباني هو أغلى لاعب في العالم بقيمة سوقية تبلغ 216 مليون جنيه استرليني.

وأجريت الدراسة من قبل مرصد "سي.اي.اي.اس" لكرة القدم وشارك بها مجموعة من الأكاديميين واستندت هذه الدراسة للقيمة الحقيقية للاعبين في سوق الانتقالات.

وشملت القائمة لاعبين تتجاوز القيمة السوقية لكل منهم 100 مليون يورو.

وحل الأرجنتيني ليونيل ميسي زميل نيمار في برشلونة في المركز الثاني في قائمة أغلى اللاعبين في العالم بقيمة سوقية وصلت إلى 149 مليون جنيه استرليني.

وجاء الفرنسي بول بوغبا المنضم الصيف الماضي لمانشستر يونايتد مقابل 89 مليون استرليني، في المركز الثالث بإجمالي 136 مليون استرليني.

وحل الفرنسي الأخر انطوان غريزمان مهاجم اتلتيكو مدريد الأسباني في المركز الرابع بقيمة سوقية بلغت 132 مليون استرليني يليه الاوروغوياني لويس سواريز نجم برشلونة في المركز الخامس إذ بلغت قيمته السوقية 127 مليون استرليني.

وجاء البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد والفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم عن عام 2016 في المركز السابع بقيمة سوقية بلغت 111 مليون استرليني فيما حل زميله الويلزي غاريث بيل في المركز الرابع عشر بقيمة سوقية 74 مليون استرليني.

وضمت قائمة أغلى عشرة لاعبين في العالم اثنين من لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، وهما ثنائي توتنهام هاري كين (122 مليون استرليني) وديلي آلي (96 مليون استرليني).