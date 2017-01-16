زيدان فخور براموس بعد تسجيل "الهدف العكسي"

اعترف الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد،أن هزيمة فريقه مضيفه إشبيلية في الدوري الأسباني "مؤلمة للغاية"، مؤكدا في الوقت نفسه أن فريقه كان يدرك أن سلسلة المباريات الأربعين بدون هزيمة كانت ستتوقف يوما ما.

وقال زيدان عقب المباراة: "(الفريق) كان ينقصه خمس دقائق، الأمر قاسي نظرا للمباراة، التي قدمناها، الهزيمة كانت مؤلمة للغاية، كنا ندرك أن هذا سوف يحدث يوما ما".

وخسر ريال مدريد مباراة أشبيلية في الأمتار الأخيرة، بعد أن كان في طريقه للفوز بها بعد أن وصل إلى الدقيقة 85 متقدما بهدف نظيف، ولكن زيدان استخلص نتيجة إيجابية من السقوط المفاجئ لفريقه، وأضاف قائلا: "إنها دافع من أجل الاستمرار، من الآن وحتى نهاية الموسم، ستكون الأمور في غاية الصعوبة، المؤلم في هذا الأمر هو استقبال هدفين في أخر دقيقتين من اللقاء".

وأشاد المدرب الفرنسي بلاعبيه وبمجهوداتهم خلال المباراة، وقال: "لقد قدمنا مباراة جيدة طوال 85 دقيقة، أنا فخور بما قمنا به في المباريات الأربعين، الآن علينا أن نخلد إلى الراحة والتفكير في المباريات القادمة وإيجاد دوافع جديدة، من الآن وحتى نهاية الموسم سنخوض مباريات صعبة للغاية".

ويرى زيدان أن إشبيلية لديه قدرات تؤهله للصراع على لقب الدوري الأسباني.

وأشار مدرب النادي الملكي قائلا: "سوف يصارعون على اللقب هذا مؤكد، إنهم يلعبون كرة القدم بشكل جيد، يصارعون ويتحلون بالقوة في كل ما يقومون به مثلنا تماما، لن أفكر أو أتكلم مرة أخرى عن إشبيلية، نشعر بالألم لأن الهزائم ليست محل ترحيب".

واختتم زيدان المؤتمر الصحفي متحدثا عن صافرات الاستهجان، التي وجهها جمهور إشبيلية طوال المباراة للاعب سيرخيو راموس، مدافع النادي الملكي، الذي سجل هدفا عكسيا في مرماه، حيث قال: "أنا فخور للغاية بقائدنا، لا أعلم إذا كان سيرخيو هو من سجل، ولكن لا شيء في هذا، هذه هي كرة القدم، علينا أن نفكر في المباراة المقبلة".