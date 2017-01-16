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نابولي تحتفي بمارادونا بعد 3 عقود من الإنجاز التاريخي

المصدر: نابولي - د ب أ
مارادونا صنع تاريخاً مجيداً مع نابولي
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قررت مدينة نابولي الإيطالية منح المواطنة الفخرية إلى أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا وذلك في حفل تكريم ضخم يقام في العاشر من مايو المقبل بمناسبة مرور 30 عاما على فوز مارادونا مع فريق نابولي بأول لقب للفريق في تاريخ بطولة الدوري الإيطالي.

وأعلن المكتب الصحفي لمجلس مدينة نابولي اليوم الاثنين أن حفلا كبيرا سيقام في ذلك التاريخ للاحتفاء بمارادونا في الذكرى الـ30 لقيادته فريق نابولي إلى الفوز بلقب الدوري.

وقاد مارادونا نابولي إلى مسيرة رائعة خلال الفترة التي لعب فيها للنادي من 1984 إلى 1991 .

كلمات دالّة

#نابولي, #مارادونا

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