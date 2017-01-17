زيدان يدافع عن نافاس ويقول: لن يخسر خانته

دافع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن حارس مرمى فريقه كيلور نافاس، مشيرا إلى أن النادي الملكي ظل 40 مباراة بدون هزيمة في ظل وجود الحارس الكوستاريكي.

وتوقفت سلسلة المباريات بدون هزائم للفريق المدريدي يوم الأحد ، بعد أن سقط أمام مضيفه اشبيلية في الدوري الأسباني بنتيجة 2 - 1، في المباراة، التي نال نافاس فيها قسطا وافرا من الانتقادات.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي على هامش مباراة ريال مدريد أمام سيلتا فيغو في ذهاب بطولة كأس ملك أسبانيا، متحدثا عن نافاس: مستواه جيد للغاية، ويقدم موسما رائعا، دائما يمكن طلب المزيد من أحد الحراس أو أحد اللاعبين ومن الجميع أيضا، ولكننا ظللنا 40 مباراة بدون خسارة وكان كيلور موجودا.

وتأتي الانتقادات الموجهة لنافاس، في الوقت الذي تثور فيه الشائعات عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع حارس جديد في الموسم المقبل.

وأضاف زيدان موجها حديثه للصحفيين: إنها شائعات، ما سيحدث في العام المقبل لا يهمني، الحراس الثلاثة مهمين، أنا سعيد معهم ولا أرغب في تغيير شيء، من الطبيعي أن يثور الجدل فيما بينكم، لا أريد أن أقنعكم.

وقد يغيب نافاس عن التشكيلة الأساسية لمباراة ريال مدريد يوم الأربعاء، حيث يشارك كيكو كاسيا في مركز حراسة المرمى للنادي الملكي خلال مباريات كأس الملك.

ويستقبل ريال مدريد على ملعبه منافسه سيلتا فيغو، الذي فاز بالمباريات الأربع، التي خاضها منذ مطلع العام الجاري وحتى الآن.

واستطرد زيدان قائلا: الأمر لا يفاجئني لأنه فريق جيد، إنه يلعب في كل البطولات، كما أنه يلعب كرة قدم جيدة أيضا، هدفنا غدا هو الدخول إلى المباراة كما اعتدنا، ستكون مباراة معقدة.

وأشار اللاعب الفرنسي السابق أنه سيجري تعديلات في الفترة المقبلة في تشكيلة الفريق، وقال: أمامنا مباريات كثيرة، من الآن وحتى نهاية مارس قبل المباريات الدولية، سنلعب كل ثلاثة أيام وسنحتاج للجميع، من الجيد أننا سنستعيد لاعبين كانوا غائبين.

وأبدى زيدان قناعته بما قام به على رأس القيادة الفنية لريال مدريد حتى الآن، حتى في المباراة الماضية أمام إشبيلية، التي شهدت لأول مرة استعانته بثلاث لاعبين ارتكاز في وسط الملعب.

وتابع قائلا: عندما نقوم بشيء نقوم به عن قناعة تامة، لم أقم بتغيير شيء لأنني رأيت أنه لم يكن هناك حاجة لإجراء هذا التغيير.

وأوضح زيدان أيضا أنه سيبقي عينيه مغمضتين أمام الانتقادات، وقال: الانتقادات لن تغير شيء مما سأقوم به، ما أطلبه من جماهيرنا هو أن تظل دائما خلفنا ، في النهاية سنكون نحن من يقوم بالأمور على نحو جيد أو سيء.