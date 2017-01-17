مانشستر يونايتد يحتفظ بالإكوادوري فالنسيا حتى 2018

مدد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي تعاقده مع أنطونيو فالنسيا لمدة عام ليبقى مع الفريق حتى عام 2018 بعد أسبوع من نجاح الشياطين الحمر بتمديد التعاقد مع البلجيكي مروان فيلايني

وكان مانشستر قد تعاقد مع فالنسيا (31 عاماً) والذي كان يلعب كجناح مع فريق ويغان في 2009 في صفقة لم يتم الاعلان عن قيمتها.

وحول اللاعب مركزه ليصبح ظهيرا خلال الفترة التي تولى فيها لويس فان غال تدريب مانشستر، علما بانه كان يلعب في مركز الظهير على فترات مع السير أليكس فيرغسون.

وشارك فالنسيا في 23 مباراة مع مانشستر يونايتد هذ الموسم، ليصبح أكثر اللاعبين مشاركة مع الفريق خلف الثنائي بول بوغبا وزلاتان إبراهيموفيتش في التشكيلة التي يلعب بها جوزيه مورينيو المدير الفني الحالي للفريق.