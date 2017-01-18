ابيلاردو يستقيل من تدريب خيخون

تقدم المدرب ابيلاردو فرنانديز، المدير الفني لنادي ريال سبورتنغ خيخون الإسباني باستقالته من منصبه، بعد أن حصد خمس نقاط فقط من أصل 45 نقطة محتملة طوال مشواره هذا الموسم في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وجاءت الهزيمة 2 - 3 أمام أيبار في مباراة الفريق الأخيرة بالدوري الإسباني لتضع نهاية لمسيرة فيرنانديز مع خيخون، حيث فضل تقديم استقالته قبل أن يصدر قرار من إدارة النادي بالإطاحة به.

ونجح فيرنانديز في الصعود بخيخون إلى دوري الأضواء في 2015، وتمكن في الموسم الماضي من الإبقاء على فريقه في القسم الأول من المسابقة الإسبانية.

ولكن الأمور بدأت تتعقد منذ بداية الموسم الجاري، وتلقى المدرب الإسباني وابلاً من صافرات الاستهجان من قبل الجماهير خلال المباريات الأخيرة.

ويحتل خيخون المركز الثامن عشر في جدول ترتيب أندية الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة، ويواجه شبح الهبوط.

ومن المقرر أن يعقد فيرنانديز مؤتمراً صحافياً اليوم الأربعاء لتوضيح أسباب استقالته.

وقال نادي خيخون في بيان مقتضب له: ريال سبورتنغ يعرب عن خالص امتنانه للمجهود الكبير، الذي بذله ابيلاردو مع الفريق، ولاستعداده لفك ارتباطه وديا مع النادي، الذي سيظل بيته دائما.