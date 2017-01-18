الاتحاد الآسيوي يحرم تشونبوك من الدفاع عن بطولته

أعلنت الهيئة المستقلة المكلفة بإصدار القرارات الخاصة بأحقية المشاركة في بطولات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الاربعاء ان تشونبوك الكوري الجنوبي حامل لقب دوري الأبطال لن يسمح له بالدفاع عن لقبه في موسم 2017 لتورطه بشكل غير مباشر في أنشطة تهدف للترتيب أو التأثير على نتائج مباريات بالدوري المحلي.



وأضافت الهيئة في بيان نشر على موقع الاتحاد الاسيوي "اعتبرت الهيئة أن هذا التورط (خلال موسمي 2013 و2014) يتعارض مع المادة 11.8 من معايير المشاركة في بطولات الأندية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال الفترة ما بين 2017 و2020."



وتابعت الهيئة "وبناء على ذلك فقد اعتبر أن تشونبوك لم يحقق المعايير الرياضية من أجل المشاركة في دوري أبطال آسيا 2017."



وأوصت الهيئة باعتبار نادي جيجو يونايتد الممثل الثالث لكوريا الجنوبية في دوري أبطال آسيا 2017 في حين سيكون الممثل الرابع هو نادي أولسان.



وتابعت "تم إعلام الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم بهذا القرار وكذلك كافة الأندية المعنية وأيضا جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء المشاركة في البطولة وأنديتها."



وتوج تشونبوك بلقب دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه في نوفمبر بعد التفوق 3-2 على العين الإماراتي في مجموع مباراتي النهائي.



وكان من المفترض أن يلعب تشونبوك في المجموعة الثامنة التي تضم اديليد يونايتد الاسترالي وجيانغسو الصيني بالإضافة لفريق متأهل من التصفيات.