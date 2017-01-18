الغابون تفشل بانتزاع فوزها الأول في كأس أفريقيا

عجز منتخبا الغابون وبوركينا فاسو عن حصد انتصارهما الأول في النسخة الحالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم المقامة حاليا بالغابون، بعدما فرض التعادل الإيجابي 1 - 1 نفسه على لقائهما في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في الدور الأول للمسابقة يوم الأربعاء.

وتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة مؤقتا برصيد نقطتين بعدما تساويا أيضا في فارق الأهداف، بفارق نقطة أمام منتخبي الكاميرون وغينيا بيساو، اللذين سيلتقيان في وقت لاحق اليوم ضمن الجولة ذاتها.

وبادر منتخب بوركينا فاسو بالتسجيل عن طريق (البديل) بريجوسي ناكولما في الدقيقة 23، قبل أن يتعادل بيير إيميريك أوباميانج، نجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، لمنتخب الغابون في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

وأخفق منتخب بوركينا فاسو بهذا التعادل في رد الاعتبار لخسارته صفر - 2 أمام نظيره الغابوني في نسخة البطولة الماضية، التي أقيمت بغينيا الاستوائية قبل عامين. بتلك النتيجة، أجل المنتخبان حسم تأهلهما إلى دور الثمانية للجولة الثالثة (الأخيرة)، حيث تلتقي الغابون مع الكاميرون يوم الأحد القادم، فيما تواجه بوركينا فاسو منتخب غينيا بيساو في نفس اليوم.

وبدأت المباراة بهجوم مكثف من جانب منتخب الغابون، المدعم بمؤازرة عاملي الأرض والجمهور، وشهدت الدقيقة الثالثة التسديدة الأولى في المباراة عن طريق أوباميانج، الذي نفذ ركلة حرة مباشرة ،ولكن الكرة علت العارضة بقليل.

ومرر ماليك إيفونا كرة بينية في الدقيقة السادسة إلى بوانجا دينيس، الذي كاد أن يشكل منها خطورة، لولا خروج كواكو كوفي حارس مرمى بوركينا فاسو من مرماه، ليمسك الكرة في الوقت المناسب قبل أن تصل إليها قدم دينيس.

وتابع دينيس كرة مرتدة بطريقة خاطئة من دفاع بوركينا فاسو، ليسدد الكرة مباشرة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة السابعة، ولكن صادفه سوء حظ بالغ بعدما ارتطمت الكرة بالعارضة، لتصل إلى أوباميانج، الخالي من الرقابة، الذي سددها برأسه ضعيفة لتذهب الكرة في أحضان كوفي.

واضطر منتخب بوركينا فاسو لإجراء تبديله الأول في الدقيق 11 بنزول ناكولما بريجيوس بدلا من جوناثان بيترويبا المصاب.

تخلى منتخب بوركينا فاسو عن حذره الدفاعي بمرور الوقت، وبدأ مبادلة الغابون الهجمات، وسدد آلان تراوري من خارج المنطقة في الدقيقة ،13 ولكن أمسكها ديدييه أوفونو حارس مرمى الغابون على مرتين.

واستغلت بوركينا فاسو المساحات الشاغرة في دفاع الغابون، الذي اندفع لاعبوه للهجوم بعشوائية، ليسجل بريجيوس الهدف الأول لبوركينا في الدقيقة 23.

وتلقى بريجيوس تمريرة أمامية ليستخلص الكرة من يوهان أوبيانج مدافع الغابون، وينطلق بها نحو منطقة الجزاء، قبل أن يسدد بقدمه اليمنى على يمين أوفونو وتتهادى الكرة نحو المرمى وتعانق الشباك.

اكتسبت بوركينا فاسو مزيدا من الثقة عقب تسجيل هدف التقدم، وسدد تراوري من خارج المنطقة في الدقيقة، 25 ولكن الكرة اصطدمت في الدفاع.

سرعان ما استعاد منتخب الغابون اتزانه، وعاد مجددا لنشاطه الهجومي، حيث سدد دينيس تصويبة أرضية زاحفة من خارج المنطقة في الدقيقة 30، ولكن كوفي أمسكها على مرتين.

وأجرى منتخب الغابون تبديلا اضطراريا في الدقيقة 34 بنزول بنيامين زي أوندي بدلا من أوبيانج المصاب.

واغتنم أوباميانج خطأ قاتلا من دفاع بوركينا فاسو، عقب تلقيه تمريرة أمامية انفرد على إثرها بالمرمى، بعدما كسر مصيدة التسلل، ليضطر كوفي للخروج من مرماه وعرقلته داخل المنطقة، ويحتسب الحكم الجامبي باكاري جاساما ركلة جزاء للغابون في الدقيقة 37.

ونفذ أوباميانج الركلة بنجاح، حيث سدد الكرة بقوة أرضية على يمين كوفي، الذي ارتمى في الناحية اليسرى، مسجلا هدف التعادل للغابون في الدقيقة 38.

وشدد منتخب الغابون من هجماته خلال الوقت المتبقي من الشوط الأول، حيث حاصر لاعبوه منتخب بوركينا في منطقة جزائه بغية خطف هدف الفوز، ولكن باءت تلك المحاولات بالفشل لينتهي الشوط بالتعادل بهدف لمثله.

اتسمت بداية الشوط الثاني بالهدوء، وأجرى منتخب بوركينا فاسو تبديله الثاني في الدقيقة 55 ،بنزول بيرتران تراوري بدلا من جوناثان زونجو، الذي تعرض لإصابة بالغة مما جعله يخرج على محفة.

وكاد بيرتران تراوري أن يعيد التقدم لبوركينا في الدقيقة 58، بعدما انطلق بالكرة حتى وصل بها إلى منطقة الجزاء، قبل أن يسدد في حراسة مدافعي الغابون، على يمين أوفونو الذي أبعدها بصعوبة.

ونفذ بانو دياوارا ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 60 ،ولكن أوفونو واصل تألقه بعدما أبعد الكرة ببراعة.

وواصلت لعنة الإصابات مطاردتها للاعبين المنتخبين، حيث أجرى منتخب الغابون تبديلا اضطراريا آخر في الدقيقة 66 ،بنزول سيرج جونيو نجوالي بدلا من ميرلين تاندجيوارا المصاب.

هدأ إيقاع المباراة نسبيا، حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب في ظل سيطرة متبادلة على الكرة من لاعبي المنتخبين.

وأجرى المنتخبان تبديلهما الثالث (الأخير) في الدقيقة 76 حيث نزل باكاري سار بدلا من آلان تراوري في المنتخب البوركيني، فيما نزل كيفين انجوي بدلا من أندريه بوكو بمنتخب الغابون.

وأضاع دينيس فرصة محققة للمنتخب الغابوني في الدقيقة 81، بعدما تلقى تمريرة بالرأس من أوباميانج داخل المنطقة، ليسدد الكرة، دون مضايقة من أحد، ولكن كوفي أبعدها بقدمه إلى ركلة ركنية لم تستغل.

وكاد انجوي أن يهدي المنتخب الغابوني النقاط الثلاث في الوقت القاتل، بعدما سدد ضربة رأس من متابعة لتمريرة عرضية من الناحية اليمنى عن طريق دينيس، ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن، لينتهي اللقاء بتعادل المنتخبين 1 -1.