الكولومبي راموس ينتقل إلى الدوري الصيني

أعلن نادي بروسيا دروتموند الألماني أن لاعبه الكولومبي أدريان راموس سيرحل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم للانضمام لنادي شونجكينج ليفان الصيني.

وكشف ساسشا فليج، مدير المركز الإعلامي في بروسيا دورتموند في بتصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن هناك اتفاق مبدئي مع النادي الصيني، وينتظر اتمام الصفقة في القريب العاجل.

وأشارت وسائل الإعلام الألمانية إلى أن المهاجم الكولومبي سينتقل إلى النادي الصيني مقابل 12 مليون يورو (12 مليون و800 ألف دولار)، ولكنه ستتم إعارته لنادي غرناطة الأسباني، الذي يصارع هذا الموسم على البقاء في القسم الأول من مسابقة الدوري المحلي.

وانضم راموس لصفوف دورتموند عام 2014، بعد أن لعب خمس سنوات ضمن صفوف هيرتا برلين.

وسجل المهاجم الكولومبي، الذي يتم عامه الواحد والثلاثين يوم الأحد المقبل، 13 هدفا في 52 مباراة مع دورتموند في مسابقة الدوري الألماني "بوندسليجا".

