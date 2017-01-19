أرسنال يمدد عقد الألماني مرتساكر

قال أرسين فينغر مدرب أرسنال يوم الخميس إن ناديه قرر تفعيل بند بتمديد عقد بير مرتساكر رغم أن المدافع الألماني لم يشارك في أي مباراة خلال الموسم الجاري بسبب معاناته من إصابة في الركبة.



وخضع مدافع منتخب ألمانيا البالغ عمره 32 عاما لجراحة بعدما أصيب في مباراة ودية خلال فترة الإعداد للموسم الجديد في يوليو.



وقال فينغر في مؤتمر صحفي : لقد عاد للمران وليس لتشكيلة اللقاء لكنه على بعد أسبوعين من اللعب. قمنا بتفعيل البند ولم تحدث مفاوضات بل كان البند متاحا في العقد.



وتقدم أرسنال إلى المركز الرابع في الدوري الإنجليزي الممتاز على حساب مانشستر سيتي بعد فوزه 4-صفر على سوانزي سيتي في الجولة الماضية ويستضيف بيرنلي عاشر الترتيب يوم الأحد.



وتلقى أرسنال دفعة بعودة فرانسيس كوكيلين وهيكتور بيلرين وكيران جيبس للمران بعد التعافي من الإصابات بينما لا يزال ثيو والكوت غائبا.



كما تحدث فينغر بشكل إيجابي عن موقف أوليفييه جيرو الذي سجل الهدف الأول أمام سوانزي لكنه خرج بعد ساعة من اللعب بسبب الإصابة.



وقال فينجرأن جيرو عاد للمران يوم الأربعاء في ظل الارتباط بمباريات عديدة يكون من المهم وجود كل اللاعبين أصحاب الخبرة وسطتركيز من الجميع بالظهور بشكل قوي.



وعاد المهاجم داني ويلبيك للمران بعد غياب طويل بسب الإصابة بينما قال فينغر إنه لا يتوقع ضم أي لاعبين في فترة الانتقالات الشتوية الجارية واستبعد التعاقد مع ديمتري باييه لاعب وست هام يونايتد.



وذكرت تقارير أن باييه اقترب من العودة لناديه السابق أولمبيك مرسيليا وقال فينجر إنه غير مهتم بضم لاعب منتخب فرنسا.



وأضاف المدرب الفرنسي: أتوقع فترة هادئة جدا. نحن أقوياء جدا ولدينا الكثير من اللاعبين بوسعهم اللعب. أنا أقدّر باييه لكني لا أحتاج باييه لأننا نملك الكثير من اللاعبين المبدعين. لدينا الكثير من اللاعبين بوسعهم شغل هذا المركز.