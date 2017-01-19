استقبال كبير لتيفيز في الصين

حظي النجم الأرجنتيني كارلوس تيفيز باستقبال حاشد يوم الخميس لدى وصوله إلى مدينة شنغهاي الصينية حيث سيدافع عن ألوان النادي المحلي شنغهاي شينهوا وسيصبح اللاعب الأغلى أجرا في العالم.

وظهر تيفيز البالغ من العمر 32 عاما مبتسما لدى وصوله إلى مطار شنغهاي الدولي وقد لف عنقه بمنديل ألوان ناديه الجديد حيث رافقه رجال الشرطة الذين ساعدوه على تجاوز الحشود الكبيرة في المطار، والتي راحت تهتف "كارلوس! كارلوس!".

وإذا كانت صفقة انتقال تيفيز من بوكا جونيورز الأرجنتيني بلغت 5ر10 ملايين يورو فقط بحسب تقارير صحافية، فإن اللاعب سيتقاضى الأجر الأعلى في العالم والذي قدرته الصحف بـ38 مليون يورو في الموسم الواحد أي اكثر بكثير مما يتقاضى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو في برشلونة وريال مدريد تواليا.

ويأتي انتقال تيفيز بعد أسبوعين من صفقة انتقال البرازيلي أوسكار من تشلسي إلى شنغهاي سيبغ مقابل 60 مليون يورو.

وضمت الاندية الصينية في الفترة الاخيرة لاعبين كبار أمثال البرازيلي هالك، والإيطالي غراتسيانو بيللي والأرجنتيني ايزيكييل لافيتزي.