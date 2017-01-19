بايرن يتطلع إلى بداية قوية بعد "البيات الشتوي"

بعد فترة "البيات الشتوي" التي امتدت لنحو شهر بسبب عطلة الشتاء وأعياد الكريسماس ، يتطلع بايرن ميونيخ إلى ضربة بداية جديدة وقوية لرحلة الدفاع عن لقبه في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) عندما تستأنف البطولة نشاطها غدا الجمعة بمباريات المرحلة السابعة عشر.

ويفتتح بايرن فعاليات المرحلة غدا في ضيافة فرايبورج على أن تستكمل مباريات المرحلة يومي السبت والأحد لتكون هذه المرحلة ختاما لدور الذهاب في المسابقة هذا الموسم.

ويطمح بايرن إلى الحفاظ على انفراده بصدارة جدول المسابقة مع ختام فعاليات دور الذهاب حيث يتطلع إلى الفوز على فرايبورج صاحب المركز الثامن في جدول المسابقة.

ويتصدر بايرن جدول البوندسليجا برصيد 39 نقطة وبفارق ثلاث نقاط أمام لايبزغ الذي فجر مفاجأة كبيرة بالدخول في منافسة قوية على الصدارة مع صعوده لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم علما بأنه خسر صفر - 3 أمام بايرن في المرحلة السادسة عشر والتي كانت آخر مباراة يخوضها الفريقان قبل بدء العطلة الشتوية.

ونظرا لبدء فعاليات الموسم الحالي في وقت متأخر عما هو معتاد في كل موسم وذلك بسبب فعاليات دورة الألعاب الأولمبية (ريو دي جانيرو 2016) ، جرى ترحيل مباريات هذه المرحلة لما بعد انتهاء العطلة الشتوية.

وسبق لبايرن أن فاز بلقب البوندسليجا في 18 من 21 موسم سابق أنهى فيها الدور الأول (دور الذهاب) في الصدارة وهو ما يمثل دافعا له على الفوز في مباراة الغد.

وكان الفوز على لايبزغ قبل بداية العطلة الشتوية هو الفوز الخامس على التوالي لبايرن في البوندسليجا.

ويتطلع الفريق الآن إلى استئناف الانتصارات والحفاظ على انطلاقته الرائعة في رحلة الدفاع عن اللقب.

وقال الهولندي آريين روبن نجم بايرن : "نشعر بالنشوة والإثارة بالفعل. التدريبات جيدة ولكننا جميعا نريد المشاركة في المباريات. انتظمنا في معسكر تدريبي جيد كما أدينا بعض التدريبات الجيدة هنا في ميونيخ... كل شيء يبدو إيجابيا".

وكان بايرن خسر 1 - 2 في آخر مباراة له على ملعب فرايبورج ، وكان هذا في أيار-مايو الماضي ولكن هذا كان بعد ضمان الفريق لإحراز لقب البوندسليجا.

ورغم هذا ، كانت هذه الهزيمة هي الأولى لبايرن بعد 25 مباراة متتالية حافظ فيها على سجله خاليا من الهزائم أمام فرايبورغ بالبوندسليجا.

وشهدت هذه المباريات ال25 فوز بايرن في 20 مباراة وتعادل الفريقين خمس مرات.

ويتطلع بايرن بقيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلى بدء مسلسل جديد خال من الهزائم في مواجهة فرايبورج من خلال مباراة الجمعة.

ولم يجد بايرن سببا لضم أي لاعب في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بل إن الفريق أعار مدافعه هولجر بادشتوبر إلى شالكه حتى نهاية الموسم ليمن اللاعب المشاركة في المباريات بشكل أكبر.

وقدم فرايبورغ العائد لدوري الدرجة الأولى هذا الموسم مسيرة ناجحة في البطولة حتى الآن حيث يحتل الفريق المركز الثامن برصيد 23 نقطة من سبعة انتصارات وتعادلين مقابل سبع هزائم.

ولكن مانويل جيلد مدافع الفريق يرى أن فرايبورغ سيحتاج لبذل جهد كبير إذا أراد الفوز على بايرن.

وصرح اللاعب ، على موقع النادي بالانترنت ، : سيكون علينا بذل جهد كبير في هذه المباراة. علينا أن نركض كثيرا ونستفيد من إمكانياتنا المتاحة لأقصى درجة... الهدوء وحده لن يكون كافيا. علينا أن نخوض المباراة بكثير من الحماس.

ويسعى لايبزغ إلى استعادة اتزانه مع استئناف فعاليات المسابقة بعدما خسر اثنتين من آخر ثلاث مباريات خاضها بالبوندسليجا قبل بداية العطلة الشتوية حيث سقط الفريق أمام إنجولشتات وبايرن.

ولكن لايبزغ سيواجهة اختبارا صعبا للغاية مع استئناف المسابقة حيث يستضيف إنتراخت فرانكفورت صاحب المركز الرابع السبت ثم يلتقي هوفنهايم في المرحلة التالية وبعدها يحل ضيفا على بوروسيا دورتموند.

وقال مارفين كومبر مدافع الفريق ، في تصريحات إلى وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) : يجب أن نواصل عملية إثبات الذات. خضنا 16 مباراة فقط في الموسم الحالي وأمامنا 18 مباراة... ما زال الطريق طويلا لنصبح أحد فرق القمة.

ويفتقد لايبزغ جهود لاعب خط وسطه المتميز إميل فورسبيرج في المباريات الثلاث المقبلة لطرده في مباراة الفريق أمام بايرن.

ولكن الفريق دعم صفوفه بالتعاقد مع الفرنسي الموهوب دايوت أوباميكانو من ريد بول سالزبورغ النمساوي.

ويأمل هيرتا برلين صاحب المركز الثالث بالبوندسليجا في مواصلة موسمه الرائع عندما يحل ضيفا على باير ليفركوزن يوم الأحد.

ويستأنف هوفنهايم ، الذي لم يتعرض لأي هزيمة في المسابقة حتى الآن ، مسيرته في البطولة السبت في ضيافة أوجسبورج صاحب المركز الثاني عشر فيما يحل دورتموند ضيفا على فيردر بريمن.

ويستضيف دارمشتاد فريق بوروسيا مونشنغلادباخ في مواجهة تشهد الاختبار الأول لكل من المدرب تورستن فرينغز المدير الفني الجديد لدارمشتاد وديتر هيكنج المدير الفني الجديد لمونشنغلادباخ.

ويلتقي فولفسبورغ صاحب المركز الثالث عشر فريق هامبورغ صاحب المركز السادس عشر (الثالث من مؤخرة جدول المسابقة) حيث يأمل كل من الفريقين في أن يثبت اللاعبون الجدد المنضمون إلى صفوفه كفاءتهم.

وأنفق فولفسبورغ جزءا كبيرا من مقابل بيع لاعبه الألماني الدولي جوليان دراكسلر إلى باريس سان جيرمان الفرنسي ، والبالغ 42 مليون يورو ، على ضم يونس مالي مهاجم ماينز وريتشيدلي بازور من أياكس أمستردام الهولندي والفرنسي بول جورج نتيب من رين الفرنسي.

وفي المقابل ، دعم هامبورغ دفاعه بضم اللاعب ميرجيم مافراي من كولون واستعارة كيرياكوس بابادوبولوس من ليفركوزن.

وفي مباراتين أخريين بنفس المرحلة ، يلتقي شالكه مع إنغولشتات السبت وماينز مع كولون يوم الأحد.