كارفاخال يزيد متاعب ريال مدريد

سيغيب داني كارفاخال لاعب ريال مدريد عن صفوف فريقه لمدة تزيد عن الشهر بعدما كشفت الفحوصات الطبية عن تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية خلال المباراة التي خسرها فريقه أمام أشبيلية مطلع الأسبوع الجاري.

وسيغيب المدافع الدولي الإسباني عن صفوف الريال في عدد من المباريات الحاسمة حيث يحاول التشبث بصدارة دوري بلاده وسط ملاحقة أشبيلية وبرشلونة، بينما يواجه نابولي الإيطالي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ودفع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بالبرازيلي دانييلو في مباراة سبتا فيغو خلال بطولة الكأس، لكن الأخير خرج من الملعب وسط صافرات استهجان من جماهير الريال التي شاهدت خسارة فريقها للمرة الثانية على التوالي عقب سلسلة مميزة وصلت إلى 40 مباراة دون خسارة.