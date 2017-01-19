مدريد يبدأ سلسلة جديدة من الخسائر

أسقط سلتا فيغو مضيفه ريال مدريد 2-1 الأربعاء على ملعب "سانتياغو برنابيو" في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم.

وسجل اياغو اسباس (64) وجوني كاسترو (70) لسلتا فيغو، والبرازيلي مارسيلو (69) لريال مدريد.

وهو الفوز الأول لسلتا فيغو في معقل نادي العاصمة منذ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2006 (2-1 في الدوري).

ودفع الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بلاعبيه الأساسيين وأبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش والالماني توني كروس فضلا عن مارسيلو وسيرخيو راموس.

وتقام مباراة الاياب في 25 الجاري.

وتأتي خسارة ريال مدريد بعد أربعة أيام فقط على سقوطه امام اشبيلية 1-2 في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني على يد اشبيلية 1-2.

وألحق اشبيلية بالنادي الملكي هزيمته الاولى في الدوري في مبارياته الـ29 الاخيرة، والاولى في كل المسابقات منذ ابريل.

وفي مباراة ثانية، فاز ديبورتيفو الافيس على مضيفه الكوركون بهدفين لايباي غوميز (90 و90+4).

ويلعب برشلونة حامل اللقب مع ريال سوسييداد واتلتيكو مدريد مع ايبار الخميس.