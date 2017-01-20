أوباميانغ لجماهير دورتموند: لن أرحل إلى بايرن

أكد بيير إيمريك أوباميانغ، مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، أنه لا يستبعد الرحيل عن الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، لكنه أكد أنه لن ينضم إلى بايرن ميونيخ الغريم التقليدي لفريقه الحالي، مثلما فعل عدد من اللاعبين في الماضي.

وتحوم الشائعات حول انتقال أوباميانغ، متصدر قائمة هدافي الدوري الألماني (بوندسليغا)، إلى فريق آخر رغم أن عقده مع دورتموند من المفترض أن يستمر حتى عام 2020.

وقال أوباميانغ في تصريحات صحافية نشرت الجمعة، إن كل شيء وارد بشأن مستقبله. وأضاف: "الآن أنا في دورتموند وأحب تواجدي هنا. ولكن لا يمكنني قول إنني سأظل هنا سواء لعامين أو خمسة أو عشرة أعوام. من المحتمل أن يأتي ناد آخر في يونيو ويتوصل إلى اتفاق مع دورتموند وحينذاك أرحل".

ومع ذلك، استبعد أوباميانغ، الذي يشارك حاليا ضمن صفوف منتخب الغابون الذي يحتضن بطولة كأس الأمم الإفريقية 2017، انتقاله إلى بايرن ميونيخ حامل لقب البوندسليغا مثلما سبق للاعبين آخرين منهم روبرت ليفاندوفسكي وماتس هاميلز وماريو جوتزه، أن فعلوا في الأعوام القليلة الماضية، علما بأن غوتزه عاد إلى دورتموند من جديد.

وقال أوباميانغ: "لن أنتقل أبدا إلى بايرن، هذا مؤكد. فهذا سيكون أمرا قاسيا للغاية على جماهير دورتموند. سأقول لا مهما عرضوا علي".