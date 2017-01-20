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الإصابة تحرم برشلونة من جهود القائد أنيستا

المصدر: برشلونة - رويترز
قائد برشلونة خرج مصابا بين شوطي مواجهة فريقه أمام ريال سوسيداد "أرشيفية"
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أعلن برشلونة، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني الجمعة، أنه سيفتقد جهود قائده المؤثر أندريس انيستا خلال زيارة ايبار بعد غد الأحد بسبب إصابته في ربلة الساق.

وخرج لاعب وسط اسبانيا بين شوطي مباراة ريال سوسيداد في ذهاب دور الثمانية بكأس الملك أمس الخميس.

وانيستا صاحب الـ32 عاما، هو أكثر لاعبي برشلونة تتويجا بالألقاب بجانب ليونيل ميسي، لكن الإصابات أعاقت مسيرته ليشارك في 6 مباريات فقط كأساسي هذا الموسم.

وفقد برشلونة نقاطا في 5 مباريات من إجمالي 12 لم يبدأ فيها انيستا كأساسي.

واستبعد لاعب الوسط رافينيا أيضا من مواجهة ايبار بسبب الإصابة بينما سيغيب المدافع خافيير ماسكيرانو للإيقاف.

ويحتل فريق المدرب لويس انريكي المركز الثالث بفارق نقطتين خلف المتصدر ريال مدريد لكنه خاض مباراة أكثر من فريق المدرب زين الدين زيدان.

كلمات دالّة

#برشلونة, #انيستا, #إنريكي

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