الهولندي ديباي ينضم إلى صفوف ليون

أعلن ليون رابع الدوري الفرنسي لكرة القدم الجمعة، تعاقده مع المهاجم الدولي الهولندي ممفيس ديباي لاعب وسط مانشستر يونايتد الانكليزي.

وسيقدم ليون نجمه الجديد للإعلام في الساعة 15،45 بتوقيت غرينيتش.

وكان ديباي (22 عاما) انتقل في 2015 من ايندهوفن الهولندي إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي تحت اشراف مواطنه لويس فان غال في صفقة وصلت إلى 30 مليون يورو لمدة 4 سنوات، لكن المدرب الحالي البرتغالي جوزيه مورينيو لم يشركه كثيرا هذا الموسم.

ولم يكشف ليون في بيانه المقتضب قيمة الصفقة، لكن رئيسه جان ميشال اولاس ذكر مبلغ 5ر16 مليون يورو، اضافة إلى "أكثر من 8 ملايين كحوافز"، مبررا هذا المبلغ المرتفع بأن مجيء ديباي هو "حلم".

وأضاف اولاس "ان ديباي هو اللاعب الذي نبحث عنه".

وبات ديباي اغلى لاعب في تاريخ ليون منذ انتقال يوهان غوركوف الى صفوفه في 2010 مقابل 22 مليون يورو.

وخاض الجناح الهولندي 27 مباراة مع منتخب بلاده سجل فيها خمسة اهداف.