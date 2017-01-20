برشلونة يفك عقدة "انويتا" بجزائية نيمار

فك برشلونة حامل اللقب العقدة التي لازمته في ملعب "انويتا" الخاص بمضيفه ريال سوسييداد، بالفوز على الأخير 1-صفر الخميس في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس اسبانيا لكرة القدم.

والفوز هو الأول للنادي الكاتالوني في معقل مضيفه الباسكي منذ ابريل 2007 (2-صفر في الدوري)، ويدين به إلى البرازيلي نيمار الذي سجل الهدف الوحيد من ركلة جزاء انتزعها بنفسه من اريتس ايلوستوندو (21).

وعاد فريق المدرب لويس انريكي الى الباسك، حيث تلقى في الخامس من يناير الحالي، خسارة في ذهاب الدور ثمن النهائي من الكأس امام اتلتيك بلباو 1-2، عوضها بالفوز ايابا 3-1.

وفي حال حافظ برشلونة على الأفضلية التي عاد بها من ملعب "انويتا" وبنى عليها في لقاء الاياب المقرر الخميس المقبل في "كامب نو"، سيكون امام جدول مزدحم تماما.

وستصل عدد المباريات التي تنتظر النادي الكاتالوني في الشهرين المقبلين إلى 16، بينها المواجهتان مع باريس سان جرمان الفرنسي في الدور الثاني لدوري ابطال اوروبا (الذهاب في 14 فبراير والإياب في 8 مارس).

وعلى ملعب "فيسنتي كالديرون"، قطع اتلتيكو مدريد شوطا كبيرا ايضا نحو الدور نصف النهائي بفوزه على ضيفه ايبار 3-صفر.

ويدين اتلتيكو، الباحث عن لقبه الحادي عشر في المسابقة، بفوزه إلى الثنائي الفرنسي انطوان غريزمان وكيفن غاميرو اللذين سجلا هدفين (28 و68 على التوالي)، والارجنتيني انخل كوريا الذي سجل الهدف الثاني في اللقاء (60)، مانحا مدربه ومواطنه دييغو سيميوني هدفه الـ500 مع نادي العاصمة (اصبح 501 بعد هدف غاميرو).

وجدد اتلتيكو تفوقه على ايبار بعد ان فاز عليه في معقله 2-صفر في السابع من الشهر الحالي لكن في منافسات الدوري حيث يحتل نادي العاصمة المركز الرابع بفارق 6 نقاط عن جاره اللدود ريال مدريد المتصدر الذي يملك ايضا مباراة مؤجلة، ما يجعل مسابقة الكأس مهمة جدا بالنسبة لفريق سيميوني.

وتقام مباراة الاياب الاربعاء المقبل في ملعب ايبار الذي مني الخميس بهزيمته السادسة تواليا امام اتلتيكو في المسابقتين المحليتين منذ صعوده الى الدرجة الأولى عام 2014.

وافتتح الدور ربع النهائي الاربعاء بخسارة مفاجئة لريال مدريد متصدر الدوري على ارضه أمام سلتا فيغو 1-2، فيما فاز ديبورتيفو الافيس على ممثل الدرجة الثانية الكوركون خارج ملعبه 2-صفر.