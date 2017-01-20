فريق "القرية الألمانية" يتفوق على كبار أوروبا

بين شتوتغارت وفرانكفورت، قرية ألمانية هادئة، تعيش صخبا كرويا في نهاية كل أسبوع، انسوا ريال مدريد ويوفنتوس أو حتى بايرن ميونخ، هذا الفريق الذي لم يهزم في الموسم الحالي في مسابقة الدوري في أوروبا.

نادي هوفنهايم تأسس قبل 118 عاما، كان حتى مطلع التسعينيات في فئات الهواة، ومنذ عام 2000 شق الطريق في منافسات المحترفين بدءا من عام 2000 وكلمة السر في صعوده المتتالية.

رجل الأعمال دييتمار هوب، الذي يملك أكثر من 8 مليارات يورو صرف منها 100 مليون لبناء ملعب النادي الجديد.

هوفنهايم كان له موسم استثنائي في 2008-2009، في أول ظهور له بالبوندسليغا، تصدر الترتيب قبل فترة التوقف الشتوية قبل أن تؤثر الإصابات على أداء لاعبيه، وأبرزهم البوسني ابيسيفتش ليتراجع في مرحلة الإياب.

الموسم الحالي يسير لاعبو المدرب يوليان ناغلسمان، بخطى ثابتة من دون هزيمة في الدوري، مرتبة خامسة بـ28 نقطة بعد 6 انتصارات و10 تعادلات.

أداء الفريق شهد تسجيل 28 هدفا، وتلقى مرماه 17 لكنه بلا أي فوز في آخر 3 جولات.

المدرب ناغلسمان لا يزيد عمره عن 29 عاما، وتولى تدريب هوفهايم في فبراير العام الماضي، بعدما أمضى 6 سنوات في قطاع الناشئين بالنادي.

ويسعى الفريق لأن يصبح سادس فريق في البوندسليغا، لا يتلقى أية هزيمة مع الوصول لنهاية مرحلة الذهاب في الدوري في حال الفوز أو التعادل أمام مضيفه أوغسبورغ السبت.