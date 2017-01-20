كونتي عن كوستا: جاهز لموقعة هال سيتي

أعلن الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق تشيلسي اليوم الجمعة، أن المهاجم دييغو كوستا بات جاهزا للمشاركة في المباراة المقررة مساء الأحد، أمام هال سيتي ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وكان كوستا قد استبعد من تشكيلة الفريق في المباراة التي انتهت بالفوز على ليستر سيتي 3-صفر يوم السبت الماضي، وسط تقارير تحدثت عن دخوله في خلاف مع أحد أعضاء الجهاز الفني بالنادي، بينما تحدثت تقارير أخرى عن تلقيه عرض مغري من أحد الأندية الصينية.

ولكن النادي أرجع غياب كوستا إلى معاناته من ألام في الظهر، وقال كونتي إن اللاعب خضع للتدريب تحت إشراف أخصائي اللياقة البدنية يومي الأحد والاثنين تمهيدا لعودته إلى تشكيلة الفريق متصدر الدوري.

وقال كونتي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم الجمعة: "نعم ، إنه متاح للمشاركة في مباراة هال سيتي، بدأ التدريبات الجماعية مع الفريق يوم الثلاثاء وأدى خلالها بشكل جيد للغاية. لم يعد يعاني من ألام في الظهر لذلك بات جاهزا للمشاركة".

وأضاف: "دييغو لاعب مهم بالنسبة لنا، جميعنا يعلم ذلك. دائما ما يؤدي بشكل رائع عندما يكون بحال جيد".

ويتقاسم كوستا صدارة قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد وأليكسيس سانشيز لاعب أرسنال برصيد 14 هدفا لكل منهم.