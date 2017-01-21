بالوتيلي ينتقد هتافات جماهير باستيا

رد النجم الإيطالي ماريو بالوتيلي، عبر شبكة التواصل الاجتماعي، بعد ادعاءات حول تعرضه لهتافات عنصرية من جانب جماهير باستيا، خلال مباراة فريقه نيس مع باستيا بالدوري الفرنسي لكرة القدم، أمس الجمعة.

وقال بالوتيلي عبر حسابه على "إنستغرام": "لدي سؤال للفرنسيين، هل من الطبيعي أن يصدر عن مشجعي باستيا أصوات القرود، طوال المباراة، دون أن ينطق أي شخص من لجان الانضباط بأي كلمة؟".

وأضاف: "هل العنصرية مشروعة في فرنسا؟ أو فقط في باستيا؟ كرة القدم رياضة رائعة، هؤلاء الأشخاص على شاكلة مشجعي باستيا يجعلون الأوضاع كارثية".

كما نشر نيس شكوى بالوتيلي عبر الموقع الرسمي للنادي، ولم تعلق رابطة الدوري الفرنسي بعد على الواقعة.

وسجل بالوتيلي 8 أهداف خلال 10 مباريات مع نيس هذا الموسم.