ثنائية راموس تعزز صدارة مدريد

أحرز ريال مدريد، لقب بطل الشتاء المعنوي في الدوري الاسباني لكرة القدم، فوزا صعبا على ضيفه ملقا 2-1 السبت في المرحلة التاسعة عشرة، استعاد به توازنه بعد خسارتين متتاليتين.

وسجل سيرخيو راموس (35 و43) للريال، وخوانبي (63) لملقا.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 43 نقطة، وضمن البقاء في الصدارة، فيما اشبيلية الثاني (39 نقطة) وبرشلونة الثالث (38 نقطة) ينتظران تعثره لاقتناص المركز الأول. ويحل اشبيلية وبرشلونة ضيفين على اوساسونا وايبار الأحد.

وتفادى فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان بالتالي الاحراج بعد أن تلقى خسارتين متتاليتين، الأولى أمام اشبيلية بالذات 1-2 السبت الماضي في الدوري، والثانية أمام سلتا فيغو بالنتيجة ذاتها الاربعاء في ذهاب الدور ربع نهائي مسابقة الكأس.

وأوقفت خسارة اشبيلية سلسلة من 40 مباراة لريال مدريد من دون خسارة في مختلف المسابقات (رقم قياسي اسباني).

وشارك في المباراة المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد ان تعرض الى اصابة طفيفة اثناء التدريبات، وغاب الظهير الأيمن الدولي داني كارفاخال لاصابة عضلية في فخذه.

وكان اللاعب غاب عن مباراة سلتا فيغو الاربعاء، وذكرت تقارير ان الملاعب ستفتقده لمدة شهر، ما يجعل مشاركته في ذهاب ثمن النهائي من دوري ابطال اوروبا أمام نابولي الايطالي في 15 فبراير المقبل مشكوكا فيها.

وفاز اسبانيول على ضيفه غرناطة بثلاثة أهداف لرييس (10) وبياتي (32) ونافارو (48) مقابل هدف لبيريرا (23).

ويلعب لاحقا ألافيس مع ليغانيس وفياريال مع فالنسيا، ويلتقي الأحد ايضا اتلتيك بلباو مع اتلتيكو مدريد وريال بيتيس مع سبورتينغ خيخون وريال سوسييداد مع سلتا فيغو.