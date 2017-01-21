جيرارد يعود إلى ليفربول مدرباً

أعلن ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي، أن قائده السابق ستيفن جيرارد سيعود للنادي ضمن الطاقم التدريبي لأكاديمية الناشئين.

ويبدأ جيرارد - الذي شارك في 710 مباريات مع نادي طفولته خلال 17 عاما قضاها باستاد أنفيلد - وظيفته الجديدة في فبراير.

وقال جيرارد (36 عاماً) لموقع النادي على الإنترنت: "الأمر مثل إكمال الدائرة، العودة للمكان الذي بدأ فيه كل شيء".

وأضاف: "لكن هذا القرار ليس مبنياً على العاطفة، إنه يتعلق بما أستطيع تقديمه والمساهمة به في ليفربول".

واعتزل جيرارد في نوفمبر بعد أسبوع من تأكيده أنه لن يستمر مع لوس أنجلوس غالاكسي الأميركي.

وكانت العودة إلى ليفربول للقيام بأي دور مطروحة دائما وسترحب الجماهير التي تعشقه بأنباء عمله مع شباب النادي.

وسيعمل جيرارد تحت قيادة أليكس إنجلثورب مدرب الأكاديمية في مجمع كيركبي التابع للنادي.

وقال جيرارد الذي قاد ليفربول لإحراز لقب دوري أبطال أوروبا عام 2005 بعد فوز غير متوقع على ميلانو في النهائي: "لا أعتقد أنني بحاجة لأشرح للناس ماذا يعني هذا النادي بالنسبة لي".

وتابع: "عندما عرفت أن العودة كانت أحد الخيارات الجدية أردت التأكيد على أن تكون عودة للقيام بدور جوهري أستطيع من خلاله حقا مساعدة المنظمة".

وسجل جيرارد 186 هدفا مع ليفربول وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين وكأس رابطة الأندية ثلاث مرات إضافة لدوري الأبطال.

كما خاض 114 مباراة دولية مع إنجلترا بينها 40 وهو يرتدي شارة القيادة.

ورجب إنجلثورب بتعيين جيرارد.

وقال: "إذا تعين علي اختيار شخص يمتلك الصفات والقيم التي نتطلع لغرسها في منظمتنا في كيركبي.. سيكون ستيفن جيرارد".