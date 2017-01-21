سوانزي يقهر ليفربول.. وروني يحطم الرقم القياسي

سقط فريق ليفربول في فخ الهزيمة أمام ضيفه سوانزي سيتي 2 - 3 خلال المباراة التي جمعتهما، السبت، في مباريات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفي مباريات أخرى، تعادل ستوك سيتي مع ضيفه مانشستر يونايتد 1-1 وفاز ويستهام على مضيفه ميدلسبره 3-1 ووست بروميتش البيون على ضيفه سندرلاند 2-0 وفاز إيفرتون على مضيفه كريستال بالاس 1-0 وتعادل بورنموث مع واتفورد2 -2

وعلى ملعب انفيلد انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني تقدم سوانزي بهدفين نظيفين سجلهما فرناندو يورنتي في الدقيقتين 48 و53 وقلص روبرتو فيرمينو النتيجة بتسجيله الهدف الأول لليفربول في الدقيقة 54 قبل أن يضيف نفس اللاعب الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة .69

ولم تدم فرحة ليفربول بالتعادل طويلا حيث أضاف جيلفي سيجوردسون الهدف الثالث لسوانزي في الدقيقة 74

ورفع سوانزي رصيده إلى 18 نقطة ليقفز من المركز العشرين الأخير إلى المركز السابع عشر، بشكل مؤقت، فيما توقف رصيد ليفربول عند 45 نقطة في المركز الثالث ، بشكل مؤقت أيضا.

يشار إلى أن هذه الخسارة هي الثالثة لليفربول هذا الموسم مقابل الفوز في13 مباراة والتعادل في 6، فيما يعد هذا الفوز هو الخامس لسوانزي هذا الموسم مقابل الخسارة في 14 مباراة والتعادل في 3.

وانحصر اللعب في وسط الملعب في الربع ساعة الأول من المباراة لكن ليفربول تمكن من فرض سيطرته على مجريات اللعب في تلك الفترة وسط دفاع قوي ومنظم من جانب فريق سوانزي.

وشن ليفربول هجمات متتالية على مرمى لوكاس فابيانسكي حارس سوانزي لكنه فشل في استغلالها في ظل يقظة خط الدفاع الذي حال دون وصول أي كرات خطيرة للحارس.

وفي الربع ساعة من هذا الشوط دخل سوانزي في أجواء المباراة ولكن دون المساس بالتنظيم الدفاعي الذي بدأ به المباراة حيث اعتمد على شن الهجمات المرتدة السريعة فور استخلاص الكرة من لاعبي ليفربول الذي واصلوا محاولاتهم لاختراق دفاع سوانزي.

وفي الدقيقة 16 مرر روبرتو فيرمينو لاعب ليفربول كرة عرضية من الناحية اليمنى قابلها آدم لالانا بضربة خلفية مزدوجة لكن كرته علت العارضة.

وجاءت أخطر فرص هذا الشوط في الدقيقة 19، من نصيب سوانزي، عندما توغل توماس كارول من الناحية اليسرى داخل منطقة جزاء ليفربول وسدد كرة أرضية اصطدمت بقدم أحد المدافعين لتغيير اتجاهها لكنها اصطدمت بأسفل القائم الأيمن للحارس سيمون مينيولييه وخرجت لركلة ركنية لم تستغل.

وفي الربع ساعة الأخيرة من هذا الشوط ضغط ليفربول في محاولة لتسجيل الهدف الأول واعتمد على لعب الكرات العرضية من الجانبين لكنه فشل في استغلال هذه الكرات بسبب الدفاع المنظم لسوانزي لتمر الدقائق دون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين. ومع بداية الشوط الثاني وبالتحديد في الدقيقة 48 افتتح سوانزي التسجيل عن طريق فرناندو يورينتي عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء ليفربول قابلها فيديريكو فرنانديز بضربة رأس لتحدث حالة من الارتباك داخل منطقة الجزاء قبل أن تتهيأ الكرة أمام يورينتي ليقابلها بتسديدة قوية إلى داخل المرمى.

كثف ليفربول من هجماته بحثا عن تعديل النتيجة، بعد الهدف الذي تلقاه، لكن فريق سوانزي استغل الاندفاع الهجومي وتمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 53 عندما مرر مارتن أوسن كرة عرضية رائعة من الناحية اليسرى ارتقى إليها يورنتي بضربة رأس قوية سكنت مرمى الحارس مينيولييه.

لم تمر سوى دقيقة واحدة فقط حتى تمكن ليفربول من تقليص الفارق إثر كرة عرضية من الناحية اليسرى ارتقى لها روبرتو فيرمينو بضربة رأس قوية سكنت مرمى الحارس فابيانسكي.

وواصل ليفربول ضغطه الهجومية على سوانزي وحاصره في وسط ملعبه في محاولة لتعديل النتيجة.

وأسفرت الهجمات المتتالية لليفربول عن تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 69 عندما مرر جيورجينو فايندرلوم كرة عرضية من الناحية اليسرى استلمها روبرتو فيرمينو على صدره داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد كرة قوية لحظة سقوطه لتستقر في مرمى الحارس فبايانسكي.

ورغم الضغط الهجومي لفريق ليفربول لكن سوانزي تمكن من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 74 عندما توغل توماس كارول داخل منطقة جزاء ليفربول قبل أن يبعدها احد مدافعي ليفربول لتتهيأ أمام جيلفي سيجوردسون الذي وضعها لحظة سقوطه إلى داخل المرمى.

واستمرت محاولات ليفربول الهجومية بحثا عن تعديل النتيجة وسط دفاع قوي ومنظم من جانب سوانزي لتمر الدقائق دون جديد ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز سوانزي على ليفربول 3 -2

وعلى استاد بريطانيا، فشل ستوك سيتي في الحفاظ على تقدمه وسمح لمانشستر يونايتد بتسجيل هدفا في الوقت القاتل لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.

وتقدم ستوك بهدف بنيران صديقة سجله الأسباني خوان ماتا لاعب وسط مانشستر يونايتد بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة .19

ولكن في الدقيقة 93 نجح القائد واين روني في خطف هدف التعادل لمانشستر ليصبح الهداف التاريخي للفريق برصيد 250 هدفا.

وتجاوز روني رقم الهداف التاريخي السابق لمانشستر سير بوبي تشارلتون الذي سجل 249 هدفا للفريق.

وسجل روني أهدافه الـ 250 في 546 مباراة، بينما سجل سير بوبي تشارلتون 249 هدفا في 758 مباراة مع مانشستر يونايتد.

ونجح روني العام الماضي في تحطيم الرقم القياسي المسجل باسم سير بوبي تشارلتون كهداف تاريخي لمنتخب انجلترا لكرة القدم، بعد أن سجل هدفه الدولي رقم 50 في مباراة انجلترا أمام سويسرا، التي انتهت بفوز بلاده /2صفر في تصفيات يورو .2016

وكسر روني قائد المنتخب الإنجليزي الرقم القياسي لتشارلتون والبالغ 49 هدفا، وهو الرقم الذي احتفظ به منذ عام .1970 ورفع ستوك رصيده إلى 28 نقطة في المركز التاسع مقابل 41 نقطة لمانشستر في المركز السادس.

وتغلب وست بروميتش على سندرلاند بهدفين نظيفين حملا توقيع دارين فليتشر وكريس برانت في الدقيقتين 30 و.36

ورفع وست بروميتش رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثامن وتجمد رصيد سندرلاند عند 15 نقطة في المركز العشرين الأخير.

وقاد أندي كارول فريقه ويستهام للفوز على مضيفه ميدلسبره 3-1 ليرفع الفريق رصيده إلى 28 نقطة في المركز العاشر وتجمد رصيد ميدلسبره عند 20 نقطة في المركز السادس عشر.

وسجل كارول الهدفين الأول والثاني لويستهام في الدقيقتين التاسعة 44 وتكفل كريستيان ستواني بتسجيل الهدف الوحيد لميدلسبره في الدقيقة 27 قبل أن يحرز جوناثان كاييري الهدف الثالث لويستهام في الدقائق الأخيرة.

واقتنص إيفرتون فوزا ثمينا من ملعب كريستال بالاس بهدف قاتل سجله المدافع الايرلندي سياموس كوليمان في الدقيقة .87

الفوز رفع رصيد إيفرتون إلى 36 نقطة في المركز السابع وتجمد رصيد كريستال بالاس عند 16 نقطة في المركز الثامن عشر.