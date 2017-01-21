نادال يحقق فوزا صعبا في بطولة أستراليا

انتزع رافايل نادال فوزا صعبا من نظيره الألماني ألكسندر زفيريف 4 - 6 و6 - 3 و6 - 7 (5 - 7) و6 - 3 و 6 - 2 ، اليوم السبت، في الدور الثالث من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس ليصعد لدور الستة عشر.

وتمكن نادال من تحقيق الفوز بعدما استمرت المباراة لأربع ساعات.

وقال نادال: "كنت أقاتل وأتحرك كثيرا. كلنا نعلم كم هو جيد، فهو مستقبل رياضاتنا".

وأضاف: "كانت مباراة صعبة بالنسبة لي، لم أبدأ بالشكل الأمثل. ولكن بعد الخسارة في الشوط الفاصل في المجموعة الثالثة، قلت لنفسي سأقاتل على كل نقطة وسأتناسى النتيجة".

ومن المقرر أن يلتقي نادال، يوم الاثنين، في دور الستة عشر مع جايل مونفليس، الذي تغلب على فيليب كولشريبير 6 - 3 و7 - 6 (7 - 1) و6 - .4

كما تغلب روبرتو باوتيستا أجوت على ديفيد فيرر 7 - 5 و6 - 7(6 - 8) و7 - 6 (7 - 3) و6 - 4، وفاز الأوزبكي دينيس إستومين على الإسباني بابلو كارينو بوستا 4 - 6 و6 - 4 و4 - 6 و6 - 4 و6 - 2، فيما فاز ميلوس راونيك على جيل سيمون 6 - 2 و7 - 6 (7 - 5) و3 - 6 و6 - 3 و6 - .3

وفي وقت سابق من اليوم، تغلب دومينيك ثيم على إصابة في كتفه الأيمن، وكسر عدد من ضربات الإرسال ليصل للأسبوع الثاني من البطولة للمرة الأولى إثر فوزه على بينوا بيير 6 - 1 و4 - 6 و6 - 4 و6 - .4

واستطاع ثيم، المصنف الثامن في البطولة، انتزاع الفوز من بيير في ساعتين ونصف الساعة.

وحصل ثيم أيضا على تدليك خلال فترات الاستبدال حيث كان يعمل لتحقيق الفوز. وأصبح ثيم أول أسترالي يصل لدور الستة عشر منذ أن وصل له يوجين ميلزر في .2011

وقال ثيم: "كانت مباراة قوية، وكانت بدايتي ممتازة. في المجموعة الثانية رفع مستواه. المجموعة الرابعة كانت مجنونة، لا يمكن أن يتم كسر ارسالك ثلاث مرات في منافسات الرجال، وتتمكن من الفوز".

وأضاف: "لم أستسلم أبدا، ربما كنت خائفا بعض الشيء من الوصول لمجموعة خامسة لذلك رفعت مستوى أدائي".

ويلتقي ثيم مع ديفيد جوفين، المصنف الحادي عشر بالبطولة، بعد أن تغلب على إيفو كارلوفيتش 6 - 3 و6 - 2 و6 - .4

وقال ثيم: "لا يوجد أسرار بيننا. لقد تغلب علي هنا العام الماضي في الدور الثالث، مبارياتنا كانت دائما متقاربة".

وتابع: "إنها أول مرة أصل فيها لهذا الدور، لذلك سوف أقدم كل شيء لمواصلة مشواري".

وفي منافسات السيدات، تغلبت سيرينا ويليامز على نيكول جيبس 6 - 1 و6 - 3 كما فازت باربورا ستريكوفا على كارولين جارسيا 6 - 2 و7 - 5 ، وفاز جينيفر برادي على يلينا فيسينينا 7 - 6 و6 - 2، كما فازت الكرواتية ميريانا لوشيتش على اليونانية ماريا سكاري 3 - 6 و6 - 2 و6 - .3

ووضعت جوانا كونتا نفسها من بين المنافسات الرئيسيات على لقب البطولة بعدما تغلبت على كارولين فوزنياكي، المصنفة الأولى على العالم السابقة، 6 - 3 و 6 - .1

وحجزت كونتا مقعدها في الدور الرابع من البطولة، للعام الثاني على التوالي، إثر تغلبها على فوزنياكي في 75 دقيقة.

ومددت كونتا، المصنفة التاسعة في البطولة، سلسلة انتصاراتها لثماني مباريات على التولي، ولم تخسر كونتا أي مجموعة في المباريات الثمانية، وهي السلسلة التي ضمنت فوزها ببطولة سيدني التي أقيمت الأسبوع الماضي.

وقالت كونتا: " بالتأكيد لعبت بمستوى جيد للغاية اليوم. سعيدة جدا بهذا الفوز.

كارولين تجعلك دائما تعمل بكد للفوز - يجب عليك أن تفوز فهي لن تمنحك الفوز".

وتلتقي كونتا مع إيكاترينا ماكاروفا التي تغلبت على دومينيكا سيبولكوفا 6 - 2 و6 - 7 (3 - 7) و6 - .3

وقالت كونتا: " لقد تواجهنا في العام الماضي هنا، وكانت مباراة متقاربة للغاية. مستعدة للمعركة. كل مرة تكون صعبة. أي يوم تلعب في هذه البطولة، لا تجد مباراة سهلة".