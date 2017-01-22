أرسنال يصعد إلى الوصافة بفوز مثير للجدل

ارتقى أرسنال إلى وصافة الدوري الانجليزي بعدما انتزع فوزا صعبا ومثيرا 2 - 1 على ضيفه بيرنلي في الوقت القاتل، اليوم الأحد ضمن المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة

وارتفع رصيد أرسنال، الذي حصد انتصاره الرابع خلال مبارياته الخمس الأخيرة، إلى 47 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف تشيلسي (المتصدر) الذي يستضيف هال سيتي في وقت لاحق، بينما تجمد رصيد بيرنلي عن 26 نقطة في المركز 13.

وعجز الفريقان عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي، قبل أن يشهد الشوط الثاني قمة الإثارة، حيث بادر شكودران موستافي بالتسجيل لمصلحة أرسنال في الدقيقة 59، غير أن الفريق اللندني اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جرانيت تشاكا في الدقيقة 65.

وادرك بيرنلي من خلال استغلال النقص العددي الذي عانى منه منافسه ليتعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق أندري غراي من ركلة جزاء.

وبينما تأهب الجميع لانتهاء المباراة بالتعادل، أحرز أليكسيس سانشيز الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة السابعة (الأخيرة) من الوقت الضائع من ركلة جزاء أخرى مثيرة للجدل، ليحسم الفريق الملقب بـ(المدفعجية) المباراة لصالحه في الثواني الأخيرة.