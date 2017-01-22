أسطورة هولندا مخاطباً بوغبا: ستنتهي مثل ديباي

حذر الهولندي الأسطوري رود خوليت، بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد من الاهتمام بمظهره وإهمال مستواه داخل الملعب، مؤكداً أن اللاعب الأغلى في العالم سينتهي مثل زميله ميمفيس ديباي الذي رحل إلى ليون الفرنسي عقب فشله بتسجيل أي نقطة إيجابية لصالحه بقميص الشياطين الحمر.

ولفت بوغبا الأضواء إليه منذ حضوره إلى مانشستر يونايتد الصيف الفائت، ليس لمستواه، بل بسبب بتسريحات شعره الغريبة، ومقاطع الفيديو التي ينشرها عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال خوليت: يجب على بوغبا سؤال ميمفيس عن سبب فشله في مانشستر يونايتد بعدما تحصل على فرصة عمره باللعب في الدوري الإنجليزي، سيقول له بأن اهتمامه بأمور خارج الملعب على حساب مستواه، وهذا ما دفع يونايتد إلى التخلص منه، وبالنسبة لبوغبا، فإن الرقم المرتفع الذي دفع من أجله لا يعني شيئاً إذا لم يقدم للجماهير شيئاً كل نهاية أسبوع، أو ستتحول تجربته في يونايتد إلى فشل ذريع.

وزاد نجم ميلان وتشيلسي السابق: اللعب لمصلحة ناديك هي الأهم، لا تدع الأمور الأخرى تشغل تفكيرك، وهذه نصيحتي لبوغبا.