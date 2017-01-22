إشبيلية يتغلب على أوساسونا ويواصل الضغط على ريال مدريد

سجل لاعب الوسط الإسباني فيسنتي إيبورا هدفين لفريقه إشبيلية وهدفا للمنافس وقاد الفريق لمواصلة الانتصارات في الدوري الإسباني لكرة القدم بفوزه الثمين 4 - 3 على مضيفه أوساسونا يوم الأحد في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وواصل إشبيلية انطلاقته في المسابقة وعزز موقعه في المركز الثاني بفوز ثمين خارج ملعبه، حيث رفع رصيده إلى 42 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر ريال مدريد وتتبقى للريال مباراة مؤجلة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 - 1 حيث تقدم سيرخيو ليون لأوساسونا بهدف في الدقيقة 15 وتعادل إيبورا لإشبيلية في الدقيقة 43 .

وفي الشوط الثاني، سجل إيبورا هدفا لأصحاب الأرض في الدقيقة 63 عن طريق الخطأ في مرمى فريقه لكنه صحح الخطأ سريعا وأحرز هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 65 .

وتقدم فرانكو فاسكيز بهدف لإشبيلية في الدقيقة 80 ثم أضاف زميله بابلو سارابيا هدفا رابعا للفريق في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة قبل أن يحرز كينان كودرو الهدف الثالث لأوساسونا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

واختتم إشبيلية اليوم فعاليات جولة الذهاب بالنسبة له في الدوري الإسباني هذا الموسم، ليكون أفضل نصف موسم له في تاريخ البطولة حتى الآن.

وقال إيبورا: أردنا تحقيق الفوز في مباراة اليوم لنقدم للنادي أفضل نصف موسم في تاريخه، وهو ما تحقق بالفعل... نشعر بسعادة طاغية لما تسير إليه الأمور.