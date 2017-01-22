غريزمان ينقذ أتليتكو من الخسارة في الباسك

أفلت أتلتيكو مدريد من صفعة جديدة في الدوري الأسباني لكرة القدم بالموسم الحالي وانتزع تعادلا ثمينا وصعبا 2 - 2 مع مضيفه أتلتيك بلباو يوم الأحد في المرحلة التاسعة عشر من المسابقة.

على استاد "سان ماميس" في بلباو ، قلب أصحاب الأرض تأخرهم بهدف نظيف إلى تقدم ثمين 2 - 1 قبل أن ينتزع أتلتيكو مدريد التعادل 2 - 2 ليرفع بلباو رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع ويرتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 35 نقطة في المركز الرابع.

وبادر أتلتيكو بهز الشباك في وقت مبكر للغاية عن طريق كوكي في الدقيقة الثالثة ورد بلباو بهدفين سجلهما إنييجو ليكوي وأوسكار دي ماركوس في الدقيقتين 42 و56 ولكن الفرنسي أنطوان غريزمان أحرز هدف التعادل الثمين في الدقيقة 80 .

ورغم الهدف المبكر ، اتضح منذ بداية المباراة عدم رغبة أتلتيكو في المجازفة أو الهجوم بشكل مكثف.

ولكن منافسه لم يكن مختلفا كثيرا في تعامله مع اللقاء حيث حرص كل منهما على الكثافة الدفاعية أمام مرماه وأمام منطقة الجزاء مما قلص من درجة الخطورة لدى استحواذ أي منهما على الكرة.

وجاء الهدف الأول لأتلتيكو من تسديدة غير متعمدة بشكل كبير حيث لعب كوكي الكرة في اتجاه منطقة الجزاء ولم تلمس أحدا لتسكن في النهاية داخل المرمى.

رغم سرعة إيقاع المباراة ، تنقلت الكرة بين لاعبي الفريقين بشكل عشوائي معظم الوقت وفشل أي منهما في السيطرة على مجريات اللعب ليخلو الشوط الأول من الخطورة الحقيقية على المرمى باستثناء هجمة مرتدة سريعة لأتلتيكو سدد منها البلجيكي يانيك كاراسكو كرة ذهبت إلى خارج المرمى.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق ، سجل ليكوي هدف التعادل لبلباو.

ولم يكن التعادل مفيدا لأتلتيكو خاصة بعد انتصار كل من ريال مدريد وأشبيلية في مباراته بهذه المرحلة ولكن هذا لم يغير من أداء الفريق كثيرا.

وجاء هدف التقدم لبلباو بضربة رأس من دي ماركوس في الدقيقة 56 ليضاعف من الضغوط على أتلتيكو.

ودفع الأرجنتيني دييغو سيميوني بكل من فيرناندو توريس ونيكولاس غايتان وآنخل كوريا في وسط الشوط الثاني لتنشيط أداء الفريق بهدف تعديل النتيجة.

وبالفعل ، سجل غريزمان هدف التعادل في الدقيقة 80 بقذيفة مباغتة قوية من مسافة بعيدة سكنت المرمى على يمين الحارس الذي لم يستطع أن يفعل لها شيئا.

وقال دي ماركوس : "من المؤسف ألا نخرج من هذه المباراة بالثلاث نقاط. أظهرنا على الأقل قدرتنا على التحدي معهم وأن نكون ندا قويا لهم".