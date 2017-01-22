ليستر يواصل الترنح في الدوري الإنجليزي

واصل ليستر سيتي (حامل اللقب) نتائجه المهتزة في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليج)، بعدما تلقى هزيمته الحادية عشرة في المسابقة هذا الموسم، إثر خسارته صفر - 3 أمام مضيفه ساوثهامبتون في المرحلة الثانية والعشرين للبطولة يوم الأحد.

وتجمد رصيد ليستر، الذي لم يحقق أي انتصار خارج ملعبه للمباراة الحادية عشرة على التوالي في البطولة عند 21 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق خمس نقاط فقط أمام مراكز الهبوط.

في المقابل، ارتفع رصيد ساوثهامبتون الذي وضع حدا لسلسلة هزائمة التي استمرت خلال مبارياته الأربع الأخيرة، إلى 27 نقطة في المركز الحادي عشر.

وافتتح جيمس وارد التسجيل لمصلحة ساوثهامبتون في الدقيقة 26، قبل أن يضيف زميلاه جاي رودريغيز ودوشان تاديتش في الدقيقتين 39 و86 من ركلة جزاء.

