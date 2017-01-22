راموس يعوض الريال عن تراجع خط هجومه

أكد سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد مرة أخرى مواهبه الهجومية بتسجيل هدفي فريقه في الفوز 2-1 على ملقا يوم السبت ليصل إلى 50 هدفا في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم.



ويشتهر مدافع منتخب اسبانيا بأهدافه المتأخرة والحاسمة وبينها أهدافه في نهائي دوري أبطال اوروبا 2014 وكأس السوبر الاوروبية 2016 وأمام الغريم التقليدي برشلونة الشهر الماضي رغم أنه ضد ملقا ترك بصمته في الشوط الأول.



وسدد القائد كرة قوية برأسه في الزاوية العليا في الدقيقة 35 وبعد ثماني دقائق أخرى كان له اللمسة الأخيرة بعد تمريرة عرضية أخرى من ركلة حرة لتوني كروس ليضاعف تقدم ريال.



وتتناقض قدرات راموس أمام المرمى مع تواضع مستوى هداف ريال عبر العصور كريستيانو رونالدو الذي فشل في التسجيل من الفرص الأربع التي أتيحت له كما أضاع المهاجمان كريم بنزيمة والفارو موراتا عدة فرص أيضا.



ورفعت الثنائية المدافع إلى المركز الثاني في قائمة هدافي ريال في الدوري هذا الموسم برصيد ستة أهداف أمام موراتا وبنزيمة وخلف رونالدو فقط الذي سجل 12 هدفا.



كما حسن راموس أفضل حصيلة له في موسم سابق وبلغت خمسة أهداف في 2007-2008 وأصبح ثالث مدافع فقط يسجل 50 هدفا في الدوري الاسباني بعد فرناندو هييرو الذي سجل 105 أهداف ورونالد كومان (67).



وراموس هو أيضا ثالث أعلى المدافعين تسجيلا للأهداف في تاريخ ريال بجميع المسابقات برصيد 66 هدفا ويتأخر بهدفين فقط عن روبرتو كارلوس صاحب المركز الثاني رغم أن يبتعد بمسافة كبيرة عن هييرو الذي أحرز 127 هدفا.



وعلى عكس هييرو وكارلوس وكومان المتخصصين في تسديد الركلات الحرة نادرا ما ينفذ راموس ركلات ثابتة أو ركلات جزاء رغم أنه سدد من نقطة الجزاء على طريقة "بانينكا" في التعادل 3-3 مع أشبيلية في كأس ملك اسبانيا في وقت سابق هذا الشهر.



وتأتي فعاليته في منطقة جزاء المنافسين من أيامه كمهاجم وهو لاعب شاب قبل التحول لمركز الظهير الأيمن عند ترقيه للفريق الأول مع أشبيلية ثم قلب الدفاع في 2011 بناء على نصيحة جوزيه مورينيو.



وقال راموس في مقابلة عام 2014: القليل من المدافعين يدخلون كل مباراة تقريبا بعقلية تسجيل الأهداف مثلما أفعل. أعتبر نفسي مدافعا بروح مهاجم.



وأبلغ مارسيلو روميرو مدرب ملقا الصحفيين يوم السبت: كلنا نعرف سيرجيو.. إنه حاسم ومن المستحيل تقريبا الدفاع أمامه.



وأردف: نعرف جميعا أن الكرة ستصل إليه. حاولنا وضع لاعب إضافي في منطقته.. لكن في بعض الأحيان يكون من المستحيل إيقافه.



وأضاف زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد: نعرف جميعا ما يعطينا راموس في الملعب خاصة في الركلات الثابتة.. واليوم كان استثنائيا.