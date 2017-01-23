الإصابة تبعد مارسيلو عن ريال مدريد 4 أسابيع

أعلن نادي ريال مدريد الأسباني أن ظهيره الأيسر البرازيلي مارسيلو يعاني من إصابة عضلية قد تبعده عن الملاعب لمدة شهر كامل، فيما أكد أن اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش يعاني فقط من الإرهاق (أحمال زائدة).

وغادر اللاعبان المذكوران مباراة ريال مدريد أمام ملقا في الدوري الأسباني يوم السبت ، التي انتهت بفوز النادي الأبيض، حيث أكدت الفحوصات الطبية، التي أجريت لهما اليوم معاناة مارسيلو من إصابة خطيرة بعض الشيء، بينما يحتاج مودريتش للراحة فقط.

وقال نادي ريال مدريد في التقرير الطبي للاعب البرازيلي: بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا مارسيلو في مستشفى لا موراليخا الجامعي، اكتشفنا معاناته من إصابة من الدرجة الثانية في الفخذ الأيسر.

وعلى جانب آخر، أكد الجهاز الطبي لريال مدريد أن مودريتش يعاني من الإرهاق العضلي في العضلة الضامة للساق اليمنى.

ويخوض ريال مدريد هذا الأسبوع مباراتين من العيار الثقيل أمام سيلتا فيغو يوم الأربعاء في إياب دور الثمانية من بطولة كأس ملك أسبانيا، بعد أن سقط في مباراة الذهاب 2-1 على ملعبه، ثم أمام ريال سوسيداد يوم الأحد في مسابقة الدوري .

