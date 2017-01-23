الكاميرون وبوركينا فاسو تتأهلان إلى الدور الثاني

التهم المنتخب الكاميروني أحلام أصحاب الأرض وأطاح بنظيره الغابوني من الدور الأول لبطولة كأس الأمم الأفريقية الحادية والثلاثين المقامة حاليا في الغابون بعدما تعادل معه سلبيا يوم الأحد في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى بالدور الأول للبطولة.

ورفع المنتخب الكاميرون رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف منتخب بوركينا فاسو اتلذي تغلب على منتخب غينيا بيساو 2 - صفر في المباراة الأخرى بالمجموعة فيما ارتفع رصيد المنتخب الغابوني إلى ثلاث نقاط في المركز الثالث حيث كان التعادل اليوم هو الثالث له على التوالي في المباريات الثلاث التي خاضها بالمجموعة.

وبهذا ، يلتقي المنتخب الكاميروني في دور الثمانية مع نظيره السنغالي الذي ضمن صدارة المجموعة الثانية قبل مباريات الجولة الثالثة لتصبح المباراة بينهما في دور الثمانية مواجهة مكررة لنهائي البطولة في نسخة 2002 التي استضافتها مالي.

وأصبح المنتخب الغابوني رابع فريق يودع البطولة من الدور الأول على أرضه على مدار تاريخ البطولة حيث سبقته إلى هذا ثلاثة منتخبات فقط وهي منتخبات إثيوبيا في نسخة 1976 وكوت ديفوار في 1984 وتونس في 1994 .

وودع المهاجم الغابوني بيير إيمريك أوباميانج نجم بوروسيا دورتموند الألماني البطولة بعدما فشل في قيادة أصحاب الأرض للعبور إلى دور الثمانية.

وجاء خروج المنتخب الغابوني اليوم ليكون لطمة قوية للبطولة والمنظمين لما يمكن أن يتركه من آثار سيئة على النجاح الجماهيري للبطولة من ناحية كما يمكن أن يضاعف من الأزمة التي تعيشها الغابون منذ شهور بسبب مشاكل اقتصادية وسياسية.

ودخل الفريقان سريعا في أجواء اللقاء وشن المنتخب الغابوني هجوما مكثفا في الدقائق الأولى وكاد الحارس الكاميروني يكلف فريقه غاليا في الدقيقة الأولى عندما حاول التقاط الكرة اثر تمريرة عرضية قادمة من الناحية اليمنى ولكنها سقطت من يده لتجد أوباميانج وماليك إيفونا لكنهما فشلا في السيطرة على الكرة ليتدخل الدفاع سريعا ويشتت الكرة.

وفي الدقيقة التالية مباشرة ، شن المنتخب الغابوني هجمة سريعة من الناحية اليمنى حيث انطلق إيفونا بالكرة ووصل إلى حدود منطقة الجزاء من الناحية اليمنى ثم مرر الكرة عرضية في اتجاه أوباميانج ولكن الحارس أمسك الكرة بثبات.

وتكررت الفرصة للغابون في الدقيقة الرابعة اثر هجمة سريعة وصلت منها الكرة إلى دينيس بوانجا على حدود منطقة الجزاء في الناحية اليسرى ليلعبها الأخير عرضية نموذجية وصلت منها الكرة إلى أوباميانج الخالي تماما من الرقابة على بعد خطوة واحدة من المرمى ولكن أوباميانج لعب الكرة بجوار القائم الأيسر.

وكرر المنتخب الغابوني محاولته في الدقيقة التالية عندما وصلت الكرة إلى بوانجا ليرواغ الدفاع الكاميروني بمهارة داخل منطقة الجزاء ثم سدد الكرة من حدود المنطقة ولكن فوق العارضة.

وحاول الأسود الرد على هجمات الغابون وانطلق كريستيان باسوجوج بالكرة من الناحية اليمنى في الدقيقة الثامنة حتى وصل بجوار منطقة الجزاء ولكن الدفاع أبعد تمريرته العرضية إلى ركنية شكلت بعض الخطورة ولكن تم تشتيتها في الوقت المناسب.

وسدد بوانجا الكرة قوية من حدود منطقة الجزاء في الدقيقة العاشرة ولكنها ذهبت عاليا.

وواصل الفريقان هجومهما المتبادل في الدقائق التالية وعاند الحظ المنتخب الكاميروني في الدقيقة 14 اثر ضربة رأس رائعة من أدولف تيكو ذهبت منها الكرة بجوار القائم الأيسر مباشرة.

وأنقذ الحارس الكاميروني فريقه من هدف التقدم في الدقيقة 21 اثر ضربة حرة لعبها بوانجا من الناحية اليسرى وذهبت الكرة ساقطة خلف الحارس الذي أبعدها بأطراف أصابعه في الوقت المناسب إلى ركنية وصلت منها الكرة إلى آرون أبيدانجوي بوسط منطقة الجزاء وقابلها بضربة رأس قوية ولكن الكرة ذهبت عاليا.

ورد المنتخب الكاميروني بتسديدة رائعة في الدقيقة 23 لعبها روبير نديب تامبي من مسافة بعيدة ولكن الحارس أمسكها بثبات.

واستمرت المحاولات الهجومية من الفريقين في النصف الثاني من الشوط الأول لكنها افتقدت للفعالية المطلوبة في مواجهة الدفاع القوي لكل من الفريقين والحذر الشديد أمام المرميين لتتراجع حدة الخطورة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

واستأنف الفريقان محاولاتهما الهجومية مع بداية الشوط الثاني ولكن دون جدوى أيضا في ظل غياب الفعالية أيضا وإن ظهر المنتخب الكاميروني بشكل أفضل من الشوط الأول حيث أصبح الفريق الأكثر استحواذا على الكرة والأفضل هجوما.

وأنهى سيباستيان سياني هجمة سريعة منظمة لأسود الكاميرون بتسديدة صاروخية من خارج قوس منطقة الجزاء في الدقيقة 53 ولكنها مرت خارج المرمى.

ورد المنتخب الغابوني بهجمة مرتدة سريعة في الدقيقة 57 ولكن الحارس الكاميروني تقدم خارج منطقة الجزاء لقطع الكرة في الوقت المناسب قبل أوباميانج المندفع في اتجاه منطقة الجزاء.

وسدد بوانجا ضربة حرة رائعة من زاوية صعبة وكادت الكرة تسكن الزاوية العليا البعيدة على يسار الحارس الكاميروني جوسيب فابريس أوندوا ولكن الأخير أبعد الكرة بأطراف أصابعه لينقذ فريقه من هدف مؤكد في الدقيقة 63 .

وواصل المنتخب الكاميروني ضغطه الهجومي بحثا عن هدف التقدم وكاد حارس الغابون ديدييه أوفونو يكلف فريقه غاليا في أكثر من كرة فشل في التعامل معها لكن الحظ حالفه ليفشل الأـسود في استغلالها.

ورد المنتخب الغابوني بهجوم مكثف وخطير في الدقائق الأخيرة من المباراة وفشل لاعبوه في انتزاع ضربة جزاء من الحكم.

كما تصدى القائم لهدف غابوني في الدقيقة الرابعة الأخيرة من الوقت بدل الضائع اثر تسديدة صاروخية من بوانجا كما فشلت محاولة ديدييه ندونج في المتابعة حيث تصدى الحارس الكاميروني لهذه المتابعة لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وفي المباراة الثانية، تغلبت بوركينا فاسو على منتخب غينيا بيساو 2-0 لتتربع على صدارة المجموعة برصيد خمس نقاط، بفارق هدف وحيد أمام منتخب الكاميرون.

وانتهى الشوط الأول بتقدم بوركينا فاسو بهدف نظيف جاء عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز رودينيلسون سيلفا هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 12.

وفي الشوط الثاني، أضاف بيرتران تراوري الهدف الثاني في الدقيقة 58، ليتأهل منتخب بوركينا فاسو للأدوار الإقصائية للمسابقة للمرة الثانية خلال النسخ الثلاثة الأخيرة.