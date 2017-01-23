برشلونة يعبر محطة إيبار بسهولة

سجل المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا وصنع آخر ليقود برشلونة إلى فوز كبير 4 - صفر على مضيفه إيبار في ختام مباريات المرحلة التاسعة عشر من الدوري الأسباني لكرة القدم ليواصل الفريق انطلاقته في رحلة الدفاع عن اللقب.

وحافظ برشلونة على انطلاقته الناجحة في المسابقة وواصل عزف نغمة الانتصارات بفوز ثمين على مضيفه إيبار ليرفع رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة خلف أشبيلية ونقطتين فقط خلف ريال مدريد المتصدر والذي تتبقى له مباراة مؤجلة.

وبدأت المباراة بشكل سيء لبرشلونة عقب إصابة متوسط ميدانه الدولي سيرخيو بوسكيتس بعد 8 دقائق من البداية، ليدفع المدرب لويس إنريكي باللاعب دينيس سواريز الذي أحرز الهدف الأول في الدقيقة 32 بعد متابعته الجيدة لتسديدة ميسي التي ارتدت من دفاع إيبار.

وفي الشوط الثاني ، سجل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز والبرازيلي نيمار ثلاثة أهداف أخرى لبرشلونة في الدقائق 50 و68 والأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتجمد رصيد إيبار عند 26 نقطة وتراجع للمركز العاشر بفارق الأهداف فقط خلف اسبانيول.