برشلونة يعلن غياب بوسكيتس.. ولا يحدد موعداً لعودته

قال برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إن لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس أصيب بالتواء في الكاحل الأيمن في الفوز 4-صفر على إيبار يوم الأحد.

وغادر لاعب منتخب إسبانيا الملعب محمولا على محفة في الدقيقة الثامنة بعد تدخل من نيكولاس إسكالانتي لاعب ايبار.

وأعلن برشلونة في بيان: تؤكد النتائج أن بوسكيتس أصيب بالتواء في الرباط الخارجي للكاحل الأيمن.

وأضاف: اللاعب سيغيب وعودته تتوقف على تعافيه.

ويلتقي برشلونة مع باريس سان جيرمان في 14 فبراير في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال اوروبا وسيأمل أن يكون لاعب الوسط البالغ عمره 28 عاما متاحا وقتها.

وشارك بوسكيتس في 27 من 32 مباراة خاضها برشلونة بجميع المسابقات هذا الموسم.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في الدوري بفارق نقطتين وراء المتصدر ريال مدريد - الذي تتبقى له مباراة - ويستضيف ريال سوسيداد في إياب دور الثمانية لكأس الملك يوم الخميس بعد فوزه ذهابا 1-صفر.