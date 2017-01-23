دورتموند يسبق ريال مدريد ويخطف إبراهيموفيتش الجديد

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم عن توصله لاتفاق بشأن ضم المهاجم الشاب الموهوب ألكسندر إيزاك (17 عاماً) من آيك سولنا السويدي.

وكانت تقارير عديدة أكدت رغبة نادي ريال مدريد الأسباني في التعاقد مع اللاعب ولكن اللاعب اختار الانتقال لدورتموند.

وقال مايكل زورك مدير الكرة بنادي دورتموند ، في بيان له يوم الاثنين ، : ألكسندر إيزاك مهاجم يمتلك موهبة رائعة ، وكان هدفا للعديد من الأندية الكبيرة في أوروبا... نشعر بالسعاة لأنه اختار دورتموند. كل من النادي واللاعب لديه القناعة بأنه انتقال رائع.

ولم يفصح دورتموند عن التفاصيل المالية للصفقة ولكن بعض التقارير أكدت أن اللاعب سينتقل مقابل حصول ناديه السويدي على عشرة ملايين يورو وهو رقم قياسي للأندية السويدية.

ولم يكشف النادي عن فترة العقد "طويل الأمد" المبرم مع إيزاك الذي يعتبر الامتداد الطبيعي للمهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش.

وسجل إيزاك عشرة أهداف في 24 مباراة خاضها مع فريقه بالدوري السويدي خلال الموسم المنقضي والذي كان الأول له في البطولة حيث بدأ الموسم وهو لا يزال في السادسة عشر من عمره كما أصبح أصغر هداف في تاريخ الدوري السويدي.



وأصبح إيزاك أحدث العناصر الشابة المنضمة لصفوف دورتموند هذا الموسم حيث سبقه كريستيان بوليسيتش وعثمان ديمبلي وجوليان فيجل وإيمري مور.

ولكن توماس توخيل المدير الفني للفريق لم يترجم هذا التدعيم لصفوف فريقه إلى موجة انتصارات للفريق حتى الآن.

ويحتل دورتموند المركزالرابع في جدول الدوري الألماني (بوندسليجا) حاليا بفارق 12 نقطة عن المتصدر بايرن ميونيخ كما يخوض منافسة شرسة على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال الأوروبي الموسم المقبل مع أندية أنفقت بشكل أقل على تدعيم صفوفها.

وينتظر أن يكون إيزاك دعما قويا لهجوم الفريق الذي يضم الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ وماركو ريوس وأندري شورله خاصة بعد رحيل أدريان راموس مؤخرا عن صفوف الفريق.