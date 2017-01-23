فيدال: أنا مرهق.. لا أستطيع التدرب

سيضطر نادي بايرن ميونخ الألماني إلى الاستغناء عن مجهودات اللاعب التشيلي أرتورو فيدال مع انطلاق الدور الثاني من بطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"، بسبب المتاعب البدنية التي يعاني منها اللاعب، والتي ستحرمه من المشاركة في المباريات لفترة تمتد بين أسبوعين وثلاثة أسابيع على الأقل، حسب ما كشف اللاعب نفسه في تصريحات صحافية.

وقال فيدال في تصريحات لصحيفة "تي زد" الألمانية: أشعر أنني لست على ما يرام، أعاني من آلام قوية في الضلوع، الآن علي أن أتوقف لأنني غير قادر على اللعب بهذا الشكل، لن أتدرب لمدة أسبوع، ويتعين علي حاليا أن أخلد للراحة، لأسبوعين أو ثلاثة.

وغادر فيدال ملعب المباراة، التي فاز فيها النادي البافاري 2 - 1 على منافسه فرايبورغ يوم الجمعة الماضي في الدقائق الأولى من الشوط الثاني لذلك اللقاء.

وحاز اللاعب التشيلي على ثقة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في الدور الأول من بطولة الدوري الألماني، كما كان ضمن التشكيلة الأساسية للفريق مع انطلاق الجولة الثانية.

ويراهن فيدال على التعافي مبكرا من إصابته بدون اللجوء إلى المخاطرة في هذا الصدد، استعدادا لمباريات فريقه في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف فيدال قائلا: بهذه الطريقة فقط يمكنني التعافي بشكل كامل، وسنرى كيف سأكون قبل مباريات دور الستة عشر من دوري الأبطال.

ويواجه الفريق البافاري نظيره أرسنال الإنجليزي في 15 فبراير المقبل في البطولة الأوروبية، فيما يخوض قبل ذلك مباريات من العيار الثقيل في الـ "بوندسليجا" أمام فيردر بريمن وشالكه وانجلوشتاد.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مباراته المنتظرة أمام فولفسبورغ في بطولة كأس ألمانيا.