لاعب تشيلسي يتسبب بكسر جمجمة رايان ماسون

أعلن نادي هال سيتي الإنجليزي في بيان له أن لاعب وسط الميدان رايان ماسون تعرض لإصابة بكسر في الجمجمة، خلال مباراة الفريق يوم الأحد أمام نظيره تشيلسي في مسابقة الدوري المحلي.

وارتطم ماسون بمدافع تشيلسي غاري كاهيل في الدقيقة 13 من المباراة، ليتقرر خروجه من الملعب على محفة طبيبة "نقالة" واضعا قناع الأكسجين، بعد أن خضع للعلاج لعدة دقائق.

وانتقل ماسون بعد ذلك لأحد المستشفيات في العاصمة البريطانية لندن، وخضع لعملية جراحية ، حسبما كشف نادي هال سيتي في بيانه.

وأضاف النادي الإنجليزي في بيانه قائلا: حالة رايان مستقرة ومن المتوقع أن يمكث في المستشفى خلال الأيام المقبلة.

ومن المتوقع أن يصدر يوم الاثنين تقريرا طبيا مفصلا حول حالة اللاعب الصحية.

ومن جانبه تحدث كاهيل عن إصابة ماسون، قائلا: لقد ارتطمت رأسينا، أعرف أنه كان عليه الانتقال إلى المستشفى، أتمنى له الأفضل.

وانتهت المباراة بفوز تشيلسي بهدفين دون رد، سجلهما اللاعبان دييجو كوستا وغاري كاهيل.

ومنح هذا الفوز تشيلسي، متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي، فرصة لتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه إلى ثماني نقاط.