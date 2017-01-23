ميلان يستعير الإسباني دولوفيو من إيفرتون

أعلن إيفرتون الانجليزي أنه توصل إلى اتفاق مع ميلان الإيطالي يقضي بحصول الأخير على خدمات الجناح الإسباني جيرارد دولوفيو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ويأتي قرار إيفرتون بالتخلي عن اللاعب الإسباني البالغ 22 عاما، بعدما فشل الأخير في فرض نفسه عنصراً أساسيا في الفريق الانجليزي الذي خاض معه 13 مباراة فقط هذا الموسم.

ووصل الجناح البالغ 22 عاما الى غوديسون بارك في صيف 2013 على سبيل الإعارة لمدة موسم، قبل أن يعود بعقد نهائي في يوليو 2015.

وسجل لاعب برشلونة السابق 8 أهداف في 75 مباراة خلال الفترتين اللتين لعب فيهما مع الفريق.



وبدأ دولوفيو مشواره الكروي في الفرق العمرية لبرشلونة اعتبارا من 2003 ثم دافع عن ألوان الفريق الرديف بين 2011 و2013، وصعد بعدها إلى الفريق الأول الذي شارك معه مرتين في الدوري المحلي.

وأعاره برشلونة إلى إيفرتون في موسم 2013-2014 ثم لأشبيلية في الموسم الذي تلاه، قبل أن ينضم نهائيا للفريق الانجليزي في 2015.