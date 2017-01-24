الشرطة البريطانية تحقق مع لاعب أرسنال

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الشرطة حققت يوم الثلاثاء مع غرانيت شاكا لاعب وسط أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بداعي توجيه اساءة عنصرية لأحد العاملين في مطار هيثرو.



وحدثت الواقعة يوم الاثنين بعد أقل من 24 ساعة على طرده خلال مباراة بيرنلي بالدوري الممتاز الذي ربما سيوقفه أربع مباريات.



وقالت تقارير إن شاكا ذهب للمطار لتوديع أحد أصدقائه المغادرين إلى ألمانيا لكنه تصرف بشكل سيء عندما تم رفض دخول صديقه إلى صالة المغادرين رقم خمسة بالمطار لوصوله متأخرا عن موعد رحلته.



وقالت صحيفة الاندبندنت إن شاهد عيان قال إن الدولي السويسري البالغ عمره 24 عاما وجه كلمات عنصرية باللغة الألمانية تجاه أحد العاملين.



وقال متحدث باسم الشرطة "تم استدعاء الشرطة في تمام الساعة 19:29 بالتوقيت المحلي يوم الاثنين 23 يناير بعد زعم تعرض أحد العاملين في مطار هيثرو لاعتداء عنصري.



"الادعاء تم بواسطة طرف ثالث. حضر الضباط وتحدثوا مع رجل في العشرينات من عمره. لم يتم القبض عليه لكن حضر طوعا إلى مركز الشرطة غرب لندن حيث خضع للاستجواب لاستيضاح الأمر."



وطرد شاكا تسع مرات خلال ثلاثة مواسم. وفي حال إيقافه أربع مباريات سيغيب عن مواجهة ارسنال أمام ساوثامبتون في الدور الرابع لكأس الاتحاد وكذلك مباريات واتفورد وتشيلسي وهال سيتي بالدوري.